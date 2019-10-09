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Чорновил принесла Трубе заявление о его же преступлении

Среда, 9 октября 2019, 13:11

Бывший нардеп Татьяна Черновол принесла на пресс-конференцию директора Государственного бюро расследований Романа Трубы заявление о преступлении экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и заявление о преступлении самого Трубы.

Источник: заявление Чорновол на пресс-конференции Трубы 9 октября.

Прямая речь: "Я принесла сообщение о преступлении. О вашем преступлении вам. Потому что, к сожалению, такая система, что я о вашем преступлении должна писать сообщение вам, что вы не выполнили закон и трижды не выполнили решение суда и не внесли в единый реестр досудебных решений мои заявления относительно Портнова".  

 

"Второе – я принесла еще одно сообщение о преступлении Портнова, а также Богдана (Андрей Богдан – глава Офиса президента – ред.). Так вот это преступление заключается в том, что 3 миллиарда государственных средств благодаря их схеме были направлены в интересах Министерства обороны России. Это очень серьезное дело. Там очень много фактов. Это сообщение на 7 листах".

Детали: Черновол требовала, чтобы Труба пообещал на пресс-конференции, что выполнит закон и откроет производства. Она также выразила надежду, что Трубе хватит смелости расследовать дело в отношении Портнова "в ситуации, когда Портнов фактически курирует ГБР и всю карательную систему".

Труба на это ответил, что обращение получил и рассмотрит.

Прямая речь Трубы: "В случае изложения всех обстоятельств соответствии с законом, будет принято решение о внесении. Если таких обстоятельствах не будет…".

Детали: На вопрос Черновол, почему ГБР не выполняет решение суда, Труба ответил, что решение бюро получило, но к нему были определенные вопросы относительно механизма его выполнения. Поэтому ГБР обратилось в суд за разъяснениями. И после того, как получат разъяснения, будут принимать решение об открытии производства.

Ирина Балачук, УП
Темы: ТрубаГБРЧерновол Татьяна
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