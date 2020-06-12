Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР

Пятница, 12 июня 2020, 15:14
Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР

Верховный суд отказал Роману Трубе в удовлетворении иска о незаконности его увольнения с должности директора Государственного бюро расследований.

Источник: ВС

Детали: Соответствующее решение 12 июня приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, третье лицо - Государственное бюро расследований.

Отмечается, что полный текст решения по делу № 9901/36/20 (административное производство № П / 9901/36/20) будет изготовлен в течение пяти дней.

Читайте также: Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР

Предыстория

  • 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой о создании в ГБР управления по расследованию дел Майдана и переводе туда следователей из ГПУ. Этот документ предусматривал досрочное прекращение полномочий главы Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. директора бюро нардепа от "Слуги народа", тогда еще главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
  • Роман Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом.
  • 28 января Труба заявил, что оспаривает свое увольнение с должности в суде.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрубаГБРсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Труба
НАБУ завершило расследование относительно "правой руки Трубы"
Труба: Власть намерена объявить мне подозрение. Отвечу жестко
Труба снова судится против Зеленского и ГБР
Последние новости
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
Все новости...
Реклама: