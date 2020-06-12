Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР
Пятница, 12 июня 2020, 15:14
Верховный суд отказал Роману Трубе в удовлетворении иска о незаконности его увольнения с должности директора Государственного бюро расследований.
Источник: ВС
Детали: Соответствующее решение 12 июня приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, третье лицо - Государственное бюро расследований.
Отмечается, что полный текст решения по делу № 9901/36/20 (административное производство № П / 9901/36/20) будет изготовлен в течение пяти дней.
Читайте также: Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР
Предыстория:
- 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой о создании в ГБР управления по расследованию дел Майдана и переводе туда следователей из ГПУ. Этот документ предусматривал досрочное прекращение полномочий главы Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. директора бюро нардепа от "Слуги народа", тогда еще главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
- Роман Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом.
- 28 января Труба заявил, что оспаривает свое увольнение с должности в суде.
Украинская правда