Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР

Верховный суд отказал Роману Трубе в удовлетворении иска о незаконности его увольнения с должности директора Государственного бюро расследований.

Источник: ВС

Детали: Соответствующее решение 12 июня приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, третье лицо - Государственное бюро расследований.

Отмечается, что полный текст решения по делу № 9901/36/20 (административное производство № П / 9901/36/20) будет изготовлен в течение пяти дней.

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