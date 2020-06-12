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Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР

Пятница, 12 июня 2020, 15:14

Верховный суд отказал Роману Трубе в удовлетворении иска о незаконности его увольнения с должности директора Государственного бюро расследований.

Источник: ВС

Детали: Соответствующее решение 12 июня приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, третье лицо - Государственное бюро расследований.

Отмечается, что полный текст решения по делу № 9901/36/20 (административное производство № П / 9901/36/20) будет изготовлен в течение пяти дней.

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Предыстория

  • 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой о создании в ГБР управления по расследованию дел Майдана и переводе туда следователей из ГПУ. Этот документ предусматривал досрочное прекращение полномочий главы Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. директора бюро нардепа от "Слуги народа", тогда еще главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
  • Роман Труба назвал критику в свой адрес со стороны нового руководства бюро популизмом.
  • 28 января Труба заявил, что оспаривает свое увольнение с должности в суде.

Украинская правда
Темы: ТрубаГБРсуд


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