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НАБУ завершило расследование относительно "правой руки Трубы"

Среда, 23 сентября 2020, 11:43
НАБУ завершило расследование относительно правой руки Трубы

САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки 150 тыс. долларов экс-директору ГБР Роману Трубе.

Источник: пресс-служба НАБУ и САП

Дословно: "В ходе досудебного расследования установлено, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве своего сообщника требовал со столичного застройщика 150 тыс. долларов за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением ГБР.

Указанные средства якобы должны были передаваться директору ГБР, однако такого намерения в экс-сотрудника прокуратуры не было".

Детали: Щербину и его сообщника разоблачили 3 декабря 2019 года сразу после получения первой части средств - 75 тыс. долларов.

Кроме того, во время обыска у бывшего чиновника ГПУ обнаружили пистолет "Vzor 70", который хранился без разрешения.

Действия соратника бывшего руководителя ГБР Романа Трубы квалифицировали по ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369, ч.1 ст.263 УК.

Сейчас досудебное расследование по делу завершено. Подозреваемому и его адвокатам открыли материли дела для ознакомления, после чего обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В то же время, материалы по его сообщнику выделили в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.

Предыстория:

  • САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-чиновника ГПУ, который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика. Позже стало известно, что речь идет об Игоре Щербине.
  • Труба заявил, что о задержании своего "бывшего коллеги из ГПУ" узнал из новостей, и заверил, что ни к какому криминалу не причастен.
  • 3 декабря президент Владимир Зеленский в своем посте в Facebook использовал подозрение Щербине (употребил термин "правая рука" Трубы) как еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство ГБР.
  • В тот же день Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
  • 27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил вместо него тогдашнего нардепа "Слуги народа" председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову (впоследствии Венедиктова стала генпрокурором).

Знать больше: "Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР"

Украинская правда
Темы: ГБРТрубаАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судвзятка
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