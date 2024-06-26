6 лет лишения свободы: ВАКС осудил экс-начальника следственного управления ГПУ Щербины

26 июня 2024 года коллегия судей ВАКС признала виновным бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину в подстрекательстве к даче взятки 150 тыс. долларов экс-директору ГБР Роману Трубе и приговорила его к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: САП

Дословно: "По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему на праве собственности имущества. Кроме того, суд лишил лицо классного чина старшего советника юстиции".

Реклама:

Детали: Во исполнение решения суда Щербину взяли под стражу в зале суда. Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Предыстория:

3 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116, который должен усовершенствовать ГБР.

Источники УП подтвердили, что раньше прошли обыски у близкого соратника Трубы Игоря Щербины. По данным эксперта реанимационного пакета реформ Александра Леменова, Труба является кумом Щербины.

Впоследствии САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-служащего ГПУ,который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

23 сентября 2020 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки 150 тыс. долларов экс-директору ГБР Роману Трубе.

Знать больше: "Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР"