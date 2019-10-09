Богдан и Зеленский отреклись от встречи с Кислиным

В Офисе президента Владимира Зеленского опровергают информацию о встрече в США с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками президента-беглеца Виктора Януковича.

Источник: Facebook-страница Андрея Богдана, "Интерфакс-Украина", "Радио Свобода"

Прямая речь Богдана: "Рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают".

Дословно ОП: "Информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой "Схемы", является фейком".

Детали: Богдан намекнул, что журналисты, опубликовавшие эту информацию, могли бы поинтересоваться его точкой зрения, "обнародовав сенсацию о происшествии", которого, как пишет руководитель ОП, не было.

В то же время "Радио Свобода" пишет, что утверждение об отдельной встрече Зеленского с Кислиным в Нью-Йорке не было, зато сообщалось, что 25 сентября во время официального визита Зеленского в США в районе гостиницы "Паркер" состоялись две встречи: одна - непосредственно в отеле, другая - в соседнем здании, в ресторане "Русская чайная".

Дословно: "В первой, официальной, участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более тесном кругу - и Зеленского на ней представлял Богдан. Судя по фото и свидетельстве двух независимых друг от друга источников, Сэм Кислин как минимум присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй".

Журналисты также отмечают, что на момент публикации материала Офис президента не предоставил ответы на официальные запросы от "Схем" относительно контактов Зеленского и Богдана с Кислиным в Нью-Йорке.

Что было раньше: 8 октября The Insider с участием "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось о встрече Зеленского, Богдана и Кислина в США.

Напомним: