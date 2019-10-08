Зеленский в США встречался с Кислиным, причастным к отмыванию денег "регионалами" – СМИ

Президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Виктора Януковича.

Источник: The Insider с участием "Схем"

Детали: Встреча состоялась в ресторане "Русская чайная". Зеленского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Сэм Кислин якобы сводил людей, делился контактами, однако, в то же время, как утверждают журналисты, преследовал собственные интересы.

В интервью НТВ 1 сентября Кислин сообщил, что это он убедил адвоката президента США Руди Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

Бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы своей оффшорной компании.

В 2014 году Кислин купил кипрскую Opalcore Ltd, которая размещала свои бонды-облигации в украинских банках.

Продавцом компании была британская фирма Exbridge Properties L.P. По версии украинского следствия, последняя была связана с компаниями "денежной прачечной" беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова.

В результате розыска денег Януковича 23 млн долларов компании Кислина оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда.

Кислин уверял, что лично ни с Курченко, ни с Арбузовым не знаком.

Впрочем бизнесмен не мог вернуть деньги, пока Петр Порошенко был президентом. Однако активизировался при президенте Зеленском, наладив с ним связи через диаспору.

В августе он приехал в Украину и позиционировал себя как борца с коррупцией.

Предыстория:

Арест на активы ОПГ Януковича - 1,5 млрд долларов - был наложен в 2014 году. Тогда же был открыт ряд производств, чтобы вернуть эти средства.

По делу проходят 10 оффшорных компаний. Спецконфискация стала возможной после решения Краматорского горсуда, которое было засекречено.

7 из 10 оффшорных компаний обжаловали решение в судах.

Кислин собирался судиться со Сбербанком, где хранились активы Opalcore. Компания фигурировала в системе отмывания денег соратниками Януковича. Бизнесмен грозил обращением в американский суд.

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