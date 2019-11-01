С 1 ноября интернет в России стал изолированным
С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".
Источник: "Радио Свобода"
Дословно: Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленое контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.
Это должно позволить, в частности, отключать российский сегмент интернета от всемирной сети.
В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз Россия пока не утвердила".
Детали: На реализацию закона планируют потратить более 30 миллиардов рублей (около 12 миллиардов гривен).
Некоторые провайдеры в России считают, что анализировать весь трафик не сможет сейчас никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.
Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.
Отдельные положения закона - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.
Напомним:
- В декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
- 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
- 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны15 человек.
- В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
- На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
- Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".
- В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".