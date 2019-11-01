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С 1 ноября интернет в России стал изолированным

Пятница, 1 ноября 2019, 10:36
С 1 ноября интернет в России стал изолированным

С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленое контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.

Это должно позволить, в частности, отключать российский сегмент интернета от всемирной сети.

В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз Россия пока не утвердила".

Детали: На реализацию закона планируют потратить более 30 миллиардов рублей (около 12 миллиардов гривен).

Некоторые провайдеры в России считают, что анализировать весь трафик не сможет сейчас никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

Отдельные положения закона - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.

Напомним:

  • В декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".
  • В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

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Темы: Росcияинтернет
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