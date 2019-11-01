С 1 ноября интернет в России стал изолированным

С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленое контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.

Это должно позволить, в частности, отключать российский сегмент интернета от всемирной сети.

В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз Россия пока не утвердила".

Детали: На реализацию закона планируют потратить более 30 миллиардов рублей (около 12 миллиардов гривен).

Некоторые провайдеры в России считают, что анализировать весь трафик не сможет сейчас никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

Отдельные положения закона - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.

Напомним: