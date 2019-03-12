Россия начала строить свой "изолированный интернет"

Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

Об этом сообщает ZN.UA.

Отмечается, что для сети создадут собственный поисковик, электронный журнал учета действий, а также свою систему идентификации пользователей.

Планируется, что сеть будет полностью закрыта от мирового интернета и не будет иметь точек обмена трафиком с ним.

Всю информацию будут хранить на серверах Минобороны России, которое уже начало создавать территориально-распределительные центры обработки данных.

Первый этап строительства сети должны закончить до конца года (до этого времени военные намерены проложить волоконно-оптический кабель через Арктику), а полностью запустить "суверенный интернет" – через 2 года. Средства на эти работы же заложили.

Напомним: