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Россия начала строить свой "изолированный интернет"

Вторник, 12 марта 2019, 15:39

Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

Об этом сообщает ZN.UA.

Отмечается, что для сети создадут собственный поисковик, электронный журнал учета действий, а также свою систему идентификации пользователей.

Планируется, что сеть будет полностью закрыта от мирового интернета и не будет иметь точек обмена трафиком с ним.

Всю информацию будут хранить на серверах Минобороны России, которое уже начало создавать территориально-распределительные центры обработки данных.

Первый этап строительства сети должны закончить до конца года (до этого времени военные намерены проложить волоконно-оптический кабель через Арктику), а полностью запустить "суверенный интернет" – через 2 года. Средства на эти работы же заложили.

Напомним:

  • В декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект.
  • 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".

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Темы: Росcияинтернетцензура
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