Зима близко: Гончарук указал, кого винить в случае проблем с отоплением

В газовых хранилищах Украины накоплено 21 млрд кубометров газа, ответственность за надлежащее теплоснабжение в домах украинцев лежит на местной власти.

Источник: facebook премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Дословно: "Зима близко! Правительство со своей стороны сделало все, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и без проблем.

На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21 млрд. м куб газа, работают одновременно все 11 хранилищ.

Теперь вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе - только на местной власти".

Детали: Гончарук сообщил, что сейчас три области еще имеют долги перед Нафтогазом. Из-за этого в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой.

Он заявил, что поручил руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона

Дословно: "Жду отчет по результатам проделанной работы. Лично держать на контроле этот вопрос! Правительство будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах".

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