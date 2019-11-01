Зима близко: Гончарук указал, кого винить в случае проблем с отоплением

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Пятница, 1 ноября 2019, 16:57

В газовых хранилищах Украины накоплено 21 млрд кубометров газа, ответственность за надлежащее теплоснабжение в домах украинцев лежит на местной власти.

Источник: facebook премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Дословно: "Зима близко! Правительство со своей стороны сделало все, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и без проблем.

На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21 тыс. м куб газа, работают одновременно все 11 хранилищ.

Теперь вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе - только на местной власти".

Детали: Гончарук сообщил, что сейчас три области еще имеют долги перед Нафтогазом. Из-за этого в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой.

Он заявил, что поручил руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона

Дословно: "Жду отчет по результатам проделанной работы. Лично держать на контроле этот вопрос! Правительство будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах".

Напоминаем:

  • Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 млрд кубометров - это крупнейший за последние 10 лет уровень.
  • В Киеве отопительный сезон стартовал 25 октября

Темы: отопление Гончарук газ


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