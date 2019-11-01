Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зима близко: Гончарук указал, кого винить в случае проблем с отоплением

Пятница, 1 ноября 2019, 15:57

В газовых хранилищах Украины накоплено 21 млрд кубометров газа, ответственность за надлежащее теплоснабжение в домах украинцев лежит на местной власти.

Источник: facebook премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Дословно: "Зима близко! Правительство со своей стороны сделало все, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и без проблем.

На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21 млрд. м куб газа, работают одновременно все 11 хранилищ.

Теперь вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе - только на местной власти".

Детали: Гончарук сообщил, что сейчас три области еще имеют долги перед Нафтогазом. Из-за этого в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой.

Он заявил, что поручил руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона

Дословно: "Жду отчет по результатам проделанной работы. Лично держать на контроле этот вопрос! Правительство будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах".

Напоминаем:

  • Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 млрд кубометров - это крупнейший за последние 10 лет уровень.
  • В Киеве отопительный сезон стартовал 25 октября

Темы: отоплениеГончарукгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
отопление
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
В Украине срывается подготовка к отопительному сезону: к правительству обратились уже 36 общин
Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: