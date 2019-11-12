Глава НБУ прервал заграничную командировку из-за задержания чиновников банка

Председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную заграничную командировку и возвращается в Украину в связи с задержанием НАБУ бывших и действующих чиновников НБУ в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ОАО "ВиЭйБи Банк".

Источник: пресс-служба НБУ в Facebook

Дословно: "Пресс-служба Национального банка сообщает, что ни один из членов правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время осуществляемых антикоррупционных органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк"".

Детали: В Нацбанке добавили, что возмущены вручением подозрения экс-первому заместителю председателя НБУ Александру Писаруку.

В НБУ назвали Писарука – профессиональным банкиром "с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковском сообществе".

Также в пресс-службе добавили, что решения в Нацбанке принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений.

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

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