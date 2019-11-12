Арестован хакер, который скрывался в Киеве от ФБР

Суд арестовал киберпреступника, который скрывался в Киеве от ФБР, на 2 месяца до решения вопроса о его экстрадиции.

Источник: пресс служба прокуратуры Киева, комментарий спикера ведомства Надежды Максимец "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "Постановлением судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11.11.2019 применен экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске и задержанного в Киеве".

Детали: Правоохранители отмечают, что преступления 32-летнего хакера начали расследовать еще в 2010 году сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений США.

В 2018 году судьей Окружного суда Соединенных Штатов Америки по Восточному округу штата Нью-Йорк был выдан ордер на арест этого человека для задержания и доставки в суд. Среди прочего мужчину подозревают в похищении 6 млн долларов США со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем.

Задержали иностранца в конце октября в Киеве в одном из отелей, где он временно проживал.

Прямая речь Максимец: "В настоящее время органами прокуратуры Украины получен запрос от компетентных органов США о выдаче этого человека для привлечения к уголовной ответственности. Преступления, которые ему инкриминируют, являются экстрадиционными и срок привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек. Учитывая изложенное, прокуратура Киева ходатайствовала перед судом о применении в отношении него экстрадиционного ареста сроком на 2 месяца до решения вопроса о его выдаче Соединенным Штатам. Сам задержанный дал добровольное согласие на упрощенный порядок его выдачи".