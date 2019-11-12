Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестован хакер, который скрывался в Киеве от ФБР

Вторник, 12 ноября 2019, 11:34

Суд арестовал киберпреступника, который скрывался в Киеве от ФБР, на 2 месяца до решения вопроса о его экстрадиции.

Источник: пресс служба прокуратуры Киева, комментарий спикера ведомства Надежды Максимец "Украинской правде"

Дословно прокуратура: "Постановлением судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11.11.2019 применен экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске и задержанного в Киеве".

Детали: Правоохранители отмечают, что преступления 32-летнего хакера начали расследовать еще в 2010 году сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений США.

В 2018 году судьей Окружного суда Соединенных Штатов Америки по Восточному округу штата Нью-Йорк был выдан ордер на арест этого человека для задержания и доставки в суд. Среди прочего мужчину подозревают в похищении 6 млн долларов США со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем.

Задержали иностранца в конце октября в Киеве в одном из отелей, где он временно проживал.

 

Прямая речь Максимец: "В настоящее время органами прокуратуры Украины получен запрос от компетентных органов США о выдаче этого человека для привлечения к уголовной ответственности. Преступления, которые ему инкриминируют, являются экстрадиционными и срок привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек. Учитывая изложенное, прокуратура Киева ходатайствовала перед судом о применении в отношении него экстрадиционного ареста сроком на 2 месяца до решения вопроса о его выдаче Соединенным Штатам. Сам задержанный дал добровольное согласие на упрощенный порядок его выдачи".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерыКиевпрокуратураСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
хакеры
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Органы власти США подверглись масштабной кибератаке
Последние новости
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
Все новости...
Реклама: