Зеленский назначил главу Полтавщины

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Вторник, 12 ноября 2019, 13:44

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.

Источник: указы на сайте президента

Детали: Другим указом от 11 ноября Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

28 октября Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе согласовал назначение главой Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Интернет-издание "Полтавщина" сообщает, что днем 12 ноября Олега Синегубова уже представили как главу ОГА. Представление состоялось без участия президента.

Олег Синєгубов
Олег Синєгубов
poltava.to

36-летний Олег Синегубов – юрист, предприниматель, декан Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2017 году он уже претендовал на должность главы Полтавской ОГА.

В 2018 году Синегубов был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор.

В 2019-м во время выборов в Верховную Раду он был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по округу №180, девелопера Алексея Красова.

По данным открытых источников, Синегубов является владельцем ООО "Семена Слобожанщины" и ООО "Синегубов, Соболев и партнеры". Он также является соучредителем нескольких компаний, среди которых: ООО "Виката", ООО "Сибоней сервис", адвокатское объединение "Раскосов Лойес Групп".

Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленский Полтава местная власть


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