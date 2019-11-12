Дубинский: Я не журналист и доходы мои – вне политики

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский не был журналистом и все квартиры и машины, о которых идет речь в расследовании Bihus.Info, заработал до того, как попал в политику.

Источник: Александр Дубинский в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Я купил много еще до журналистики, до того как я вообще пошел на телевидение работать...Имущество, о котором вы говорите в этом псевдо-расследовании, не было добыто мной после начала работы в политике. Политика не формирует ни мои доходы, ни возможность покупать какое-то имущество".

Детали: Депутат сообщил, что не живет со своей женой с 2014 года, хотя официально они не разведены. В то же время, он вспомнил о "вопросе перераспределения ресурсов после развода".

На вопрос, зачем ему столько имущества, Дубинский ответил: "Зачем вам разные платья?". И заверил, что у него "все в Украине, оффшорных компаний нет, налоги все уплачены".

Дубинский отметил, что на телеканале "1+1" не был журналистом, а только телеведущим. При этом нардеп отказался назвать зарплату, за которую работал на телеканале.

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