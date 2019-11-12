На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке

694 просмотра
Вторник, 12 ноября 2019, 19:55

В течение суток на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном предмете, боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: вечерний брифинг пресс-центра Объединенных сил

Детали: Противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы неподалеку от Хутора Свободного, Южного, Песков, Верхнеторецкого, Марьинки.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что на участке разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 48 военнослужащих ВСУ изменили тактические позиции и, таким образом, "завершен практический этап зеркального процесса разведения личного состава и вооружения".

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Українська правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе 7 обстрелов, ранен военный 11 ноября 2019, 21:18
Практическое разведение войск у Петровского завершилось 11 ноября 2019, 15:30
Министр обороны: Террористы пытаются сорвать процесс разведения 10 ноября 2019, 20:53
Все новости
Главные новости
В Офисе Зеленского поймали на мошенничестве начальницу департамента – источник
Бахматюк: Я встречался с Богданом, но большого восторга там не было
В Кучмы заявили, что преодолели все преграды для встречи в Нормандской формате
Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат
Все новости
здоровье

Болезнь сухого глаза: что это такое и как облегчить свое состояние

Объясняем

Не могу проснуться в дождливый день. Объясняем, почему

психология

Почему мы забываем имена и три способа запоминать их сразу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів