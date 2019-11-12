На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке

В течение суток на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном предмете, боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: вечерний брифинг пресс-центра Объединенных сил

Детали: Противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы неподалеку от Хутора Свободного, Южного, Песков, Верхнеторецкого, Марьинки.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что на участке разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 48 военнослужащих ВСУ изменили тактические позиции и, таким образом, "завершен практический этап зеркального процесса разведения личного состава и вооружения".

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.