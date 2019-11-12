Стало известно имя сообщницы задержанной за мошенничество в Офисе Зеленского
Еще одной задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента
Детали: Лесничая занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.
В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра".
В августе 2012 года Лесничая стала одной из главных ньюзмейкерш страны. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем.
В интервью УП она опровергла все обвинения в свой адрес.
10 августа Минкульт освободил ее от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.
Что было ранее: Сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю.
Она якобы требовала 300 тысяч долларов за помощь в устройстве на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
Вместе с тем, в НАБУ сообщили о задержании ее сообщницы - экс-замминистра культуры в 2011 году и других участников группировки.
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