Министерство иностранных дел выразило протест российской стороне из-за осуждения шести украинских граждан в деле "Хизб ут-Тахрир".

Источник: заявление МИД

Детали: Ведомство назвало обвинения в деятельности террористической организации "сфабрикованными", а решение "политически мотивированным".

В МИД напомнили об отсутствии доказательств вины крымчан. Кроме этого, Украина призвала международное сообщество осудить это решение и усилить давление на государство-агрессора.

Дословно: "Это позорное решение еще раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется русской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа."

Что было раньше: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Напомним: