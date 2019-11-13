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МИД прокомментировал приговоры шести фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

Среда, 13 ноября 2019, 02:34

Министерство иностранных дел выразило протест российской стороне из-за осуждения шести украинских граждан в деле "Хизб ут-Тахрир".

Источник: заявление МИД

Детали: Ведомство назвало обвинения в деятельности террористической организации "сфабрикованными", а решение "политически мотивированным".

В МИД напомнили об отсутствии доказательств вины крымчан. Кроме этого, Украина призвала международное сообщество осудить это решение и усилить давление на государство-агрессора.

Дословно: "Это позорное решение еще раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется русской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа."

Что было раньше: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Напомним:

  • Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".
  • Деятельность Хизб ут-Тахрир не запрещена в Украине. При єтом международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.
  • Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: МИДКрымРосcияполитзаключенные
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