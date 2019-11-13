МИД прокомментировал приговоры шести фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"
Министерство иностранных дел выразило протест российской стороне из-за осуждения шести украинских граждан в деле "Хизб ут-Тахрир".
Источник: заявление МИД
Детали: Ведомство назвало обвинения в деятельности террористической организации "сфабрикованными", а решение "политически мотивированным".
В МИД напомнили об отсутствии доказательств вины крымчан. Кроме этого, Украина призвала международное сообщество осудить это решение и усилить давление на государство-агрессора.
Дословно: "Это позорное решение еще раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется русской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа."
Что было раньше: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.
Напомним:
- Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".
- Деятельность Хизб ут-Тахрир не запрещена в Украине. При єтом международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.
- Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".