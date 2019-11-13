Киевляне снова пережили самую теплую ночь за 139 лет

В Киеве 13 ноября метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9° С".

Детали: Таким образом, в Киеве прошедшая ночь стала самой теплой для 13 ноября за 139 лет наблюдений обсерватории. Метеорологи отметили, что это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.

Напомним: