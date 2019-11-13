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Лутковская: Опять не смогли поговорить об обмене, даже в ОБСЕ нет поддержки

Среда, 13 ноября 2019, 12:25

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы снова не смогла обсудить вопрос освобождения заложников между Киевом и ОРДЛО.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская в Facebook.

По ее словам, 12 ноября не состоялась встреча подгруппы в Минске, а 13 ноября – и встреча сторон по скайпу.

"К сожалению, вчера не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников. Сегодня должна была проводиться видеоконференция", – отметила Лутковская.

"На прошлом заседании мы договорились, что признаем содержание людей и приступаем к обмену. Договоренность была под гарантии нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша (координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы Тони Фриш – ред.)", – уточнила она.

Лутковская признала, что "существует огромное недоверие между всеми сторонами".

"Да, свою часть договоренностей я выполнила частично, потому что мне нужно вытащить из ОРДЛО максимальное количество людей, понимая, что игра может пойти нечестно. Но даже тех людей, которых ОРДЛО разыскивает по неправильным личным данным, мы нашли и частично подтвердили. Нам никого не подтвердили в ответ", – заявила она.

"Более того, сегодня я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников. Ну что ж, очередное подтверждение, что игра нечестная", – сообщила Лутковская.

"И теперь мы не сможем встретиться даже в таком формате. Мы не обсудим не только вопрос взаимного освобождения, мы не обсудим вопрос поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска. Это не интересно ни участникам переговоров, ни нашему модератору. Искренне жаль", – заявила она.

Лутковская объяснила, что впервые приоткрывает "завесу над переговорами", чтобы общество поняло, насколько эти переговоры "сложны и циничны".

"Я продолжу настаивать на встрече в любом формате. Я продолжу настаивать на признании содержания людей под стражей. Я продолжу настаивать на освобождении людей", – заявила она.

"Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ", – подчеркнула Лутковская.

Темы: заложникиДонбассМинские соглашения
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