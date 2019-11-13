Рахманин объяснил мирный план "Голоса" на примере Корей и Германии

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что Украина должна заморозить ситуацию по решению военного конфликта с Россией на Донбассе, создать привлекательную с экономической и демократической точки зрения страну, чтобы к ней автоматически потянулись временно оккупированные территории.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Рахманина, стратегия, предлагаемая "Голосом" – не шаг к капитуляции, а наоборот – отсутствие капитуляции. В качестве примера Рахманин приводит варианты решения военной ситуации между двумя Кореями.

"Один из создателей южнокорейского "экономического чуда", фамилию которого я забыл, говорил, что 38-я параллель – это место невероятного корейского грусти, но это будущее нашей победы. 38-я параллель – это демилитаризованная 4-километровая зона, которая распределяет полуостров на Северную и Южную Кореи", – говорит Рахманин.

"Если бы этой зоны не было, то не было бы прекращения войны. И это прекращение войны не означало, что Южная Корея отказалась от Северной. Это означало только, что она могла себе позволить не терять людей и сосредоточиться на собственных государственных проблемах, в частности на экономических", – отмечает он.

По словам Рахманина у южнокорейцев появилась возможность сделать экономическое чудо, но никогда не они отказывались от людей, от территорий:

"Они говорили, что это территории, которые рано или поздно будут единой Кореей. Но они прекратили войну, создали буферную демилитаризованную зону, которая позволила избежать человеческих жертв. Они сосредоточились на себе и сделали мощную экономику, которая рано или поздно будет достаточно привлекательным фактором для того, чтобы произошло слияние в этом направлении, а не наоборот".

По словам Рахманина, похожая история была с Германией и во Вьетнаме.

"Если кто-то забыл, и в Корее, и во Вьетнаме, и в Германии – во всех трех случаях планировалось проведение выборов, после которых эта территория и люди должны были объединиться. В каждом из этих вариантов выборы не состоялись", – отмечает нардеп.

Рахманин также вспомнил цитату тогдашнего канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра. Одна фраза: "Лучше получить единую половину Германии, чем целую Германию наполовину". И вторая: "Иногда даже шаг назад самом деле является шагом к цели".

"В нашем варианте речь идет не о шаге назад. Но завершу с Германией, чтобы органично перейти к Украине. Немцы сосредоточились, чтобы сделать привлекательной Западную Германию. Достаточно привлекательной с экономической и демократической точки зрения, чтобы это было тем магнитом, который рано или поздно убедит другую часть Германии стремиться к этому объединению , – сказал Рахманин.

Поэтому концепция "Голоса" предлагает зафиксировать ситуацию в том виде, в котором она есть, создать демилитаризованную зону. Государству - извиниться перед жителями обоих регионов. Строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда в Украине будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать.

Подробнее о мирном плане партии "Голос", критике президента и еще много о чем читайте в интервью "Сергей Рахманин: Зеленский воспринимает Верховную Раду как некое дополнение к Офису президента"