Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рахманин объяснил мирный план "Голоса" на примере Корей и Германии

Среда, 13 ноября 2019, 12:47

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что Украина должна заморозить ситуацию по решению военного конфликта с Россией на Донбассе, создать привлекательную с экономической и демократической точки зрения страну, чтобы к ней автоматически потянулись временно оккупированные территории.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Рахманина, стратегия, предлагаемая "Голосом" – не шаг к капитуляции, а наоборот – отсутствие капитуляции. В качестве примера Рахманин приводит варианты решения военной ситуации между двумя Кореями.

"Один из создателей южнокорейского "экономического чуда", фамилию которого я забыл, говорил, что 38-я параллель – это место невероятного корейского грусти, но это будущее нашей победы. 38-я параллель – это демилитаризованная 4-километровая зона, которая распределяет полуостров на Северную и Южную Кореи", – говорит Рахманин.

"Если бы этой зоны не было, то не было бы прекращения войны. И это прекращение войны не означало, что Южная Корея отказалась от Северной. Это означало только, что она могла себе позволить не терять людей и сосредоточиться на собственных государственных проблемах, в частности на экономических", – отмечает он.

По словам Рахманина у южнокорейцев появилась возможность сделать экономическое чудо, но никогда не они отказывались от людей, от территорий:

"Они говорили, что это территории, которые рано или поздно будут единой Кореей. Но они прекратили войну, создали буферную демилитаризованную зону, которая позволила избежать человеческих жертв. Они сосредоточились на себе и сделали мощную экономику, которая рано или поздно будет достаточно привлекательным фактором для того, чтобы произошло слияние в этом направлении, а не наоборот".

По словам Рахманина, похожая история была с Германией и во Вьетнаме.

"Если кто-то забыл, и в Корее, и во Вьетнаме, и в Германии – во всех трех случаях планировалось проведение выборов, после которых эта территория и люди должны были объединиться. В каждом из этих вариантов выборы не состоялись", – отмечает нардеп.

Рахманин также вспомнил цитату тогдашнего канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра. Одна фраза: "Лучше получить единую половину Германии, чем целую Германию наполовину". И вторая: "Иногда даже шаг назад самом деле является шагом к цели".

"В нашем варианте речь идет не о шаге назад. Но завершу с Германией, чтобы органично перейти к Украине. Немцы сосредоточились, чтобы сделать привлекательной Западную Германию. Достаточно привлекательной с экономической и демократической точки зрения, чтобы это было тем магнитом, который рано или поздно убедит другую часть Германии стремиться к этому объединению , – сказал Рахманин.

Поэтому концепция "Голоса" предлагает зафиксировать ситуацию в том виде, в котором она есть, создать демилитаризованную зону. Государству - извиниться перед жителями обоих регионов. Строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда в Украине будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать.

Подробнее о мирном плане партии "Голос", критике президента и еще много о чем читайте в интервью "Сергей Рахманин: Зеленский воспринимает Верховную Раду как некое дополнение к Офису президента"

Темы: Минские соглашенияДонбассГолос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: