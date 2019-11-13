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Кремль: В подготовке "нормандского" саммита наметилась позитивная динамика

Среда, 13 ноября 2019, 14:25
Кремль: В подготовке нормандского саммита наметилась позитивная динамика
ТАСС

В Кремле отметили позитивную динамику подготовки к саммиту в "нормандском формате" по итогам разведения сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

Источник: комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поданный российским агентством "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки "нормандского формата".

Детали: Таким образом Песков ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением украинской стороны о том, что после состоявшегося накануне заседания ТКГ все препятствия для проведения "нормандского саммита" устранены.

Что было ранее: Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 12 ноября заявила о снятии всех препятствий на пути к встрече в нормандской формате на высшем уровне.

Почему это важно: Россия пытается избежать проведения встречи в "нормандском формате", выискивая какие-то новые причины, почему эта встреча не может состояться.

Темы: Минские соглашенияРосcия
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