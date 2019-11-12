На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник сняли все препятствия на пути к встрече в Нормандской формате на высшем уровне.

Источник: Facebook-страница пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарки Олифер.

Прямая речь: "Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в Нормандской формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта".

Детали: Олифер сообщила, что украинская сторона настаивает на проведении в среду, 13 ноября, видеоконференции заседание гуманитарной подгруппы.

Что было раньше: Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".

При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.

Россия блокировала встреча лидеров стран "нормандской четверки", по результатам которой стороны могут подписать документы, важные для достижения мира на Донбассе. Украинская сторона выполнила все выдвинутые условия для встречи глав стран "Нормандского формата".

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