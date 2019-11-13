НАБУ провело обыск у сына нардепа Киссе – СМИ

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Среда, 13 ноября 2019, 23:05

Детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали автомобиль сына народного депутата-самовыдвиженца Антона Киссе.

Источник: Слідство.Інфо, "Думская", Facebook Максима Киссе

Детали: Максим Киссе рассказал журналистам, что его попросили показать личные документы и телефон и не сообщили, в рамках какого производства проводят обыск.

В видео на странице Facebook Киссе сообщил, что "предоставил все, что им было нужно", и разъехались в "дружественных позитивных отношениях".

В то же время, изданию "Думская" источники в правоохранительных органах сообщили, что следственные действия связаны с уголовным производством о коррупции в Офисе президента.

НАБУ подтвердило "Слідству.Інфо" факт обыска автомобиля одного из близких родственников действующих нардепов.

Сообщение НАБУ: "Следственные действия проведены в рамках расследования фактов предложения неправомерной выгоды сотрудникам центральных органов государственной власти".

Темы: НАБУ обыски


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