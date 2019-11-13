НАБУ провело обыск у сына нардепа Киссе – СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро обыскали автомобиль сына народного депутата-самовыдвиженца Антона Киссе.

Источник: Слідство.Інфо, "Думская", Facebook Максима Киссе

Детали: Максим Киссе рассказал журналистам, что его попросили показать личные документы и телефон и не сообщили, в рамках какого производства проводят обыск.

В видео на странице Facebook Киссе сообщил, что "предоставил все, что им было нужно", и разъехались в "дружественных позитивных отношениях".

В то же время, изданию "Думская" источники в правоохранительных органах сообщили, что следственные действия связаны с уголовным производством о коррупции в Офисе президента.

НАБУ подтвердило "Слідству.Інфо" факт обыска автомобиля одного из близких родственников действующих нардепов.

Сообщение НАБУ: "Следственные действия проведены в рамках расследования фактов предложения неправомерной выгоды сотрудникам центральных органов государственной власти".

Что было ранее: 12 ноября по подозрению в мошенничестве была задержана глава департамента доступа к информации в Офисе президента Светлана Кондзеля, ее сообщница Виктория Лесничая и другие участники группировки.

Детективы НАБУ задокументировали вымогательство 300 тысяч долларов за "помощь" устроиться на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".