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Украину накроет шквальный ветер, в Карпатах прогнозируют ураган

Четверг, 14 ноября 2019, 10:27

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий и сильном ветре в Украине 14 ноября.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 14 ноября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат – 40 м/с (II уровень опасности)".

Детали: В Киеве и области 14 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Украинская правда
Темы: погодаКарпаты
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