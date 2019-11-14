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Пристайко объяснил, почему Украина не комментирует скандал вокруг импичмента Трампа

Четверг, 14 ноября 2019, 11:53

Официальный Киев никак не комментирует скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа, потому что вмешательство в это дело только навредит Украине.

Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью ВВС Украина, сообщает "Европейская правда".

"Вы помните, как часто нас обвиняли в том, что Украина пыталась играть роль (влиять на президентские выборы в США. - Ред.) раньше, когда были выборы президента? Я не думаю, что мы играли какую-то роль, но определенные ошибки, которые были сделаны, позволили использовать нас как некий объект в этих скандалах", - сказал Пристайко.

Он отметил, что позиция МИД заключалась в том, что залогом безопасности Украины являются отношения с США, нашим важнейшим партнером в сфере безопасности, и сохранении поддержки обеих партий.

"Наша позиция, которую мы доводим всем президентам, сколько бы у нас их не было, - что надо использовать возможности по обе стороны прохода в Конгрессе. И худшее, что мы можем сделать, - это стать разменной монетой", - сказал министр.

Пристайко отметил, что Украина сейчас стала такой монетой, и министерство пытается выкарабкаться из этого.

"Мы просим каждый раз не использовать нас как разменную монету. И это не один раз говорил президент Зеленский. Он говорил: мы будем расследовать все случаи. Есть вопросы - есть каналы официальные, прокуроры, пусть связываются, это подписано в наших соглашениях о взаимной правовой помощи", - сказал он.

Как известно, Палата представителей Конгресса США в среду начала публичную фазу слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа.

В среду перед законодателями выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

В пятницу, 15 ноября, конгрессмены заслушают экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Ожидается, что еще восемь человек дадут показания на следующей неделе.

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Темы: ПристайкоТрампимпичмент
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