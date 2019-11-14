Пристайко признался, ревнует ли Зеленского к Ермаку

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Четверг, 14 ноября 2019, 13:10

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что его не смущают внешнеполитические встречи помощника президента Андрея Ермака, которыми должен заниматься МИД.

Об этом Пристайко рассказал в интервью "BBC News Украина".

У Пристайко спросили, нет ли у него профессиональной ревности из-за Ермака, который занимается обменом и отношениями Украины с США.

"Должен определить глава дипломатической службы, которым является президент Украины, кто какими вещами должен заниматься в этом государстве. Я с вами в принципе согласен, что заниматься всеми вопросами внешней политики - для этого есть министр иностранных дел. Но вместе с тем, всегда в президентском офисе был советник по внешнеполитическим вопросам, которому президент доверял конкретные вопросы.

И до Ермака были советники, это всегда так было в украинской системе. Я вам одно могу сказать: МИД занимается не точечными делами вроде двух-трех, которыми занимается Андрей Ермак. Я с ним общаюсь ежедневно много раз. Но в МИД значительно большая ответственность - например, перед вами я встречался с послом Великобритании, а вчера с послом Китая", - ответил Пристайко.

Темы: Пристайко США Зеленский МИД


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