Пристайко признался, ревнует ли Зеленского к Ермаку

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что его не смущают внешнеполитические встречи помощника президента Андрея Ермака, которыми должен заниматься МИД.

Об этом Пристайко рассказал в интервью "BBC News Украина".

У Пристайко спросили, нет ли у него профессиональной ревности из-за Ермака, который занимается обменом и отношениями Украины с США.

"Должен определить глава дипломатической службы, которым является президент Украины, кто какими вещами должен заниматься в этом государстве. Я с вами в принципе согласен, что заниматься всеми вопросами внешней политики - для этого есть министр иностранных дел. Но вместе с тем, всегда в президентском офисе был советник по внешнеполитическим вопросам, которому президент доверял конкретные вопросы.

И до Ермака были советники, это всегда так было в украинской системе. Я вам одно могу сказать: МИД занимается не точечными делами вроде двух-трех, которыми занимается Андрей Ермак. Я с ним общаюсь ежедневно много раз. Но в МИД значительно большая ответственность - например, перед вами я встречался с послом Великобритании, а вчера с послом Китая", - ответил Пристайко.

По словам министра, спектр интересов МИД значительно больше, чем у доверенного лица президента, так МИД должен заниматься всем миром, чем ОП не может и не должен заниматься.

Пристайко согласился, что такой советник в теории может, в частности, испортить отношения Украины со Штатами.

"В теории может. Для этого и есть МИД - чтобы вообще держать и показывать президенту ... Вчера у меня состоялся часовой разговор с президентом, мы традиционно это делаем. Мы пытались пройтись по всему спектру наших отношений: это был такой брифинг министра иностранных дел главе государства", - сказал глава МИД.

Министр добавил, что на этой встрече Ермака не было, но Пристайко уверен, что у Зеленского есть такие же встречи с Ермаком, на которых он не присутствует.

"Кроме Ермака есть много людей, которые вовлечены в отношения с другими государствами. И в принципе у нас нет профессиональной ревности. Хватит работы. Копать хватит на всех. Единственное, что мы хотим президенту объяснить - даже всем президентам, - если вам нужна картина общая, мы для этого существуем", - сказал министр.

Ермак не является кадровым дипломатом. До назначения в офис президента он занимался продюсированием художественных фильмов.

В начале августа помощник президента Ермак и адвокат президента США Руди Джулиани встречались в Мадриде.

По словам главы офиса президента Андрея Богдана, Ермак - эффективный член команды Зеленского. Богдан добавил, что освобождение российских пленных, моряков - это часть работы Ермака. По его мнению, классическая дипломатия - это высокая наука о том, как на простой вопрос говорить 4 часа и не дать никакого ответа.

"Возможно, для сложных вопросов надо искать простые ответы. Возможно, это как раз тот член команды, который может разрубить Гордиев узел", - рассказал Богдан в интервью УП о Ермаке.

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