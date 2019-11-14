Луценко говорит, что последний год чувствовал себя в ГПУ, как "мальчик для битья"

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что со времени инаугурации Владимира Зеленского заставлял себя ходить на работу, но и раньше чувствовал себя в Генпрокуратуре некомфортно.

Источник: интервью "Украинской правде", ответ на вопрос, пытался ли он заручиться поддержкой американцев, чтобы остаться на должности

Прямая речь: "Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ.

Я 6 раз просил парламент продлить право заочного осуждения. И 6 раз не голосовала не только "Батькивщина", "Самопомич", но и даже БПП. Наоборот парламент принимал законы, которые связывали руки и ноги следователям, а не только прокурорам.

Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья.

И поэтому я знал, что у меня нет поддержки в парламенте, и в следующем (парламенте) – я же не маленький ребенок, у президента Зеленского для не его генпрокурора такого большинства не будет. С мая этого года я ходил на работу, заставляя себя".

Детали: На вопрос, почему он так долго держался за должность, Луценко ответил: "А что – сбросить ее?".

"А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?", – отметил он.

"Я сжал зубы и сказал себе: я не отдам этот "окоп" тем, кто может использовать ГПУ", – сказал бывший генпрокурор.

Интервью Луценко читайте на "Украинской правде" в скором времени.