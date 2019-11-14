Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко говорит, что последний год чувствовал себя в ГПУ, как "мальчик для битья"

Четверг, 14 ноября 2019, 13:48

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что со времени инаугурации Владимира Зеленского заставлял себя ходить на работу, но и раньше чувствовал себя в Генпрокуратуре некомфортно.

Источник: интервью "Украинской правде", ответ на вопрос, пытался ли он заручиться поддержкой американцев, чтобы остаться на должности

Прямая речь: "Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ.

Я 6 раз просил парламент продлить право заочного осуждения. И 6 раз не голосовала не только "Батькивщина", "Самопомич", но и даже БПП. Наоборот парламент принимал законы, которые связывали руки и ноги следователям, а не только прокурорам.

Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья.

И поэтому я знал, что у меня нет поддержки в парламенте, и в следующем (парламенте) – я же не маленький ребенок, у президента Зеленского для не его генпрокурора такого большинства не будет. С мая этого года я ходил на работу, заставляя себя".

Детали: На вопрос, почему он так долго держался за должность, Луценко ответил: "А что – сбросить ее?".

"А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?", – отметил он.

"Я сжал зубы и сказал себе: я не отдам этот "окоп" тем, кто может использовать ГПУ", – сказал бывший генпрокурор.

Интервью Луценко читайте на "Украинской правде" в скором времени.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: