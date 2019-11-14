Тимошенко после перехода в оппозицию взялась снижать цену на газ
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорит, что представила в Верховной Раде законопроект, который почти вдвое снизит цену на газ.
Источник: страница Тимошенко в Facebook
Дословно текст поста: "2865 гривен 39 копеек. Именно столько должны стоить для людей 1000 кубометров газа. Сегодня его цена практически в два раза выше. Снижение тарифов ждут миллионы украинцев. А путь к этому очень простой - Верховной Раде достаточно принять законопроект, который я только что представила на энергетическом комитете".
Детали: По словам депутата, документ предусматривает два шага: направить весь газ отечественной добычи на нужды населения, а его, утверждает Тимошенко, "хватает с запасом"; и установить рентабельность газодобывающих компаний на уровне 30%.
Напомним:
- В ноябре цена на газ для нужд населения составит 4899 гривень за тысячу кубометров без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов.
- 13 ноября Тимошенко заявила, что ее фракция переходит в оппозицию к власти. Это произошло после того, как правящая фракция "Слуга народа" приняла в первом чтении законопроект об открытии рынка земли, против которого выступала "Батькивщина".
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