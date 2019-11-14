Тимошенко после перехода в оппозицию взялась снижать цену на газ

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорит, что представила в Верховной Раде законопроект, который почти вдвое снизит цену на газ.

Источник: страница Тимошенко в Facebook

Дословно текст поста: "2865 гривен 39 копеек. Именно столько должны стоить для людей 1000 кубометров газа. Сегодня его цена практически в два раза выше. Снижение тарифов ждут миллионы украинцев. А путь к этому очень простой - Верховной Раде достаточно принять законопроект, который я только что представила на энергетическом комитете".

Детали: По словам депутата, документ предусматривает два шага: направить весь газ отечественной добычи на нужды населения, а его, утверждает Тимошенко, "хватает с запасом"; и установить рентабельность газодобывающих компаний на уровне 30%.

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Напомним: