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Тимошенко после перехода в оппозицию взялась снижать цену на газ

Четверг, 14 ноября 2019, 14:52

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорит, что представила в Верховной Раде законопроект, который почти вдвое снизит цену на газ.

Источник: страница Тимошенко в Facebook

Дословно текст поста: "2865 гривен 39 копеек. Именно столько должны стоить для людей 1000 кубометров газа. Сегодня его цена практически в два раза выше. Снижение тарифов ждут миллионы украинцев. А путь к этому очень простой - Верховной Раде достаточно принять законопроект, который я только что представила на энергетическом комитете".

Детали: По словам депутата, документ предусматривает два шага: направить весь газ отечественной добычи на нужды населения, а его, утверждает Тимошенко, "хватает с запасом"; и установить рентабельность газодобывающих компаний на уровне 30%.

Напомним:

  • В ноябре цена на газ для нужд населения составит 4899 гривень за тысячу кубометров без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов.
  • 13 ноября Тимошенко заявила, что ее фракция переходит в оппозицию к власти. Это произошло после того, как правящая фракция "Слуга народа" приняла в первом чтении законопроект об открытии рынка земли, против которого выступала "Батькивщина".
  • Еще во время своей кампании на выборах президента Тимошенко обещала вдвое снизить цену на природный газ в Украине.

Украинская правда
Темы: Тимошенкогазценызаконодательство
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