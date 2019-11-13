Фракция Тимошенко перешла в оппозицию

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция переходит в оппозицию к власти.

Источник: заявление Тимошенко 13 ноября после голосования в первом чтении за законопроект о рынке земли

Прямая речь Тимошенко: "Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжение эпохи бедности.

Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику".

Детали: По ее словам, "Батькивщина" планирует подать представление в Конституционный суд для разъяснения 13 статьи Конституции, где говорится о том, что украинская земля - собственность украинского народа.

Она добавила, что представление уже направили в КС. Кроме того, Тимошенко заявила, что обжалует в суде принятие закона в первом чтении, потому что оно прошло с нарушениями регламента.

Кроме "Батькивщины" в оппозиции к власти находятся фракции "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь".

При рассмотрении парламента законопроектов о рынке земли, Тимошенко выступала против. Она заявляла, что в предлагаемом законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством.

Также Тимошенко смущает разрешенный предел продажи земли в одни руки - 200-210 тысяч гектаров. По мнению политика, принятие рынка земли, сделает Украину - "страной третьего мира".

Что было раньше: 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Законопроект поддержали только нардепы от "Слуги народа" - 227 нардепов и 13 внефракционных парламентариев.

При рассмотрении Тимошенко напомнили о ее проекте закона о рынке земель от 2008 года. Законопроектом от 2008 года предлагалось продавать землю иностранцам и иностранным компаниям, иностранным государствам.

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