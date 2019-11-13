Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фракция Тимошенко перешла в оппозицию

Среда, 13 ноября 2019, 15:33
Фракция Тимошенко перешла в оппозицию

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция переходит в оппозицию к власти.

Источник: заявление Тимошенко 13 ноября после голосования в первом чтении за законопроект о рынке земли

Прямая речь Тимошенко: "Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжение эпохи бедности.

Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику".

Детали: По ее словам, "Батькивщина" планирует подать представление в Конституционный суд для разъяснения 13 статьи Конституции, где говорится о том, что украинская земля - собственность украинского народа.

Она добавила, что представление уже направили в КС. Кроме того, Тимошенко заявила, что обжалует в суде принятие закона в первом чтении, потому что оно прошло с нарушениями регламента.

Кроме "Батькивщины" в оппозиции к власти находятся фракции "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь".

При рассмотрении парламента законопроектов о рынке земли, Тимошенко выступала против. Она заявляла, что в предлагаемом законе не урегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством.

Также Тимошенко смущает разрешенный предел продажи земли в одни руки - 200-210 тысяч гектаров. По мнению политика, принятие рынка земли, сделает Украину - "страной третьего мира".

Что было раньше: 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Законопроект поддержали только нардепы от "Слуги народа" - 227 нардепов и 13 внефракционных парламентариев.

При рассмотрении Тимошенко напомнили о ее проекте закона о рынке земель от 2008 года. Законопроектом от 2008 года предлагалось продавать землю иностранцам и иностранным компаниям, иностранным государствам.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет 

Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"

Предыстория:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория. 
  • В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
  • В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
  • Сейчас фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.
  • Утром 13 ноября представители "Всеукраинского аграрного совета" принесли под Верховную Раду труп свиньи в гробу и похоронные венки. 

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоВерховная Радаземлязаконодательствооппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: