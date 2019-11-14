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Помощник Зеленского встречался в Киеве с экс-советником Трампа

Четверг, 14 ноября 2019, 15:28
Помощник Зеленского встречался в Киеве с экс-советником Трампа

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза, который помогал снять американские санкции с российского олигарха Олега Дерипаски.

Встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста, свидетелем которой был журналист УП, состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской.

Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.

 
На фото за столиком в центре сидит Брайан Ланза, Андрей Ермак сидит спиной 

О чем говорили Ермак и приближенный к Дональду Трампу лоббист, УП не известно. Мы обратились за комментарием к самому Ермаку и его пресс-службе.

Напомним:

Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

До этого Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. Как сообщают американские СМИ, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщали, что Андрей Ермак имеет деловые отношения с россиянином Рахамимом Эмануиловим. В свою очередь Эмануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с членом правящей партии "Единая Россия" и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым.

А последний является зятем заместителя аппарата правительства России Сергея Приходько. Того самого, который отдыхал на яхте с Дерипаской, когда олигарха сопровождала скандальная эскорт-работница Анатасия Рыбка.

Роман Романюк, Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСШААндрей Ермак
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