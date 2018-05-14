Бывший помощник Трампа помогает Дерипаске избавиться от санкций США

Бывший помощник президента США Дональда Трампа помогает российскому олигарху Олегу Дерипаске уйти из-под санкций, которые были введены в прошлом месяце.

Об этом пишет CNN.

Согласно нескольким источникам, бывший советник президента США Брайн Ланза, который находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома, лоббирует интересы от имени председателя EN + Group, энергетической и алюминиевой фирмы, в настоящее время контролируемой Олегом Дерипаской.

Ланза представляет председателя EN + Group Грегори Баркера, но не Дерипаску напрямую. Компания стремится уменьшить долю собственности Дерипаски, чтобы освободиться от санкций США. Ожидается, что Дерипаска сохранит за собой существенное количество акций компании.

Как сообщалось, 6 апреля в связи с агрессией РФ в Украине США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Под ограничительные меры, в частности, подпали, "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски.

Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.

Из-за санкций Дерипаска был вынужден отказаться от использования трех частных самолетов, которые находились у него в лизинге.