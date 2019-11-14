В 2019 году из-за войны на Донбассе погибло меньше всего гражданских – ООН

С начала 2019 года на Донбассе зафиксировали наименьшее количество гражданских жертв, связанных с конфликтом, - 25 человек, 130 были ранены.

Источник: ответ управления верховного комиссара ООН по правам человека на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "В период с 1 января по 31 октября 2019 года, УВКПЧ ООН зафиксировало 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых, это на 40,4% меньше, чем за тот же период 2018 года (51 погибший и 209 раненых), и также является самым низким количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта".

Детали: 17 человек погибли в результате минных инцидентов, еще 7 человек погибли в результате артиллерийских обстрелов, 1 человек - в результате ДТП с участием военных.