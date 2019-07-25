За время предыдущей "тишины" на Донбассе погибли 49 бойцов

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Четверг, 25 июля 2019, 19:01

Источник: Укринформ

На Донбассе погибли 49 украинских бойцов и 307 получили ранения за время действия предыдущего режима прекращения огня от 8 марта 2019 года.

Детали: На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк зачитал статистику нарушений предыдущего "режима тишины" и сравнил его с действующими договоренностями о бессрочном прекращении огня с 21 июля.

"С тех пор как начал действовать предыдущий режим прекращения огня в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших", - отчитался Цимбалюк.

"Это та цена, которую мы заплатили в прошлый раз за нарушение Россией договоренностей, достигнутых с Украиной при посредничестве ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы", - пояснил он.

По его словам, несмотря на то что с 21 июля нарушений почти нет, "это количество жертв напоминает нам о том, что происходит, когда он нарушается".

"Чтобы сделать прекращение огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, согласно договоренностям в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации других положений Минских договоренностей, прежде всего, вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины" , - отметил глава украинской миссии в ОБСЕ.

История вопроса:

  • 27 декабря в ТКГ договорились ввести режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с полуночи 29 декабря.
  • Вечером 28 декабря боевики обстреляли свои позиции в районе оккупированного н.п. Голубовское, чтобы обвинить украинских военных в срыве режима тишины.
  • 29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.
  • 8 марта 2019 года Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками.
  • Представитель России в ТКГ Борис Грызлов на переговоры не приехал.
  • Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержала запрет на любое ведение огня и ответственность за его нарушение.
  • С начала суток, 21 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня.
  • 25 июля боевики в результате обстрела ранили одного бойца.

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Темы: Объединенные силы на Донбассе война Донбасс Минские соглашения


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