За время предыдущей "тишины" на Донбассе погибли 49 бойцов
Источник: Укринформ
На Донбассе погибли 49 украинских бойцов и 307 получили ранения за время действия предыдущего режима прекращения огня от 8 марта 2019 года.
Детали: На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк зачитал статистику нарушений предыдущего "режима тишины" и сравнил его с действующими договоренностями о бессрочном прекращении огня с 21 июля.
"С тех пор как начал действовать предыдущий режим прекращения огня в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших", - отчитался Цимбалюк.
"Это та цена, которую мы заплатили в прошлый раз за нарушение Россией договоренностей, достигнутых с Украиной при посредничестве ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы", - пояснил он.
По его словам, несмотря на то что с 21 июля нарушений почти нет, "это количество жертв напоминает нам о том, что происходит, когда он нарушается".
"Чтобы сделать прекращение огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, согласно договоренностям в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации других положений Минских договоренностей, прежде всего, вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины" , - отметил глава украинской миссии в ОБСЕ.
История вопроса:
- 27 декабря в ТКГ договорились ввести режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с полуночи 29 декабря.
- Вечером 28 декабря боевики обстреляли свои позиции в районе оккупированного н.п. Голубовское, чтобы обвинить украинских военных в срыве режима тишины.
- 29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.
- 8 марта 2019 года Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками.
- Представитель России в ТКГ Борис Грызлов на переговоры не приехал.
- Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые содержала запрет на любое ведение огня и ответственность за его нарушение.
- С начала суток, 21 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня.
- 25 июля боевики в результате обстрела ранили одного бойца.