В ГПУ объяснили, почему задержали мужа нардепки "Слуги народа"

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что задержали мужчину народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина из-за российского подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры

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