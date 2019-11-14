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В ГПУ объяснили, почему задержали мужа нардепки "Слуги народа"

Четверг, 14 ноября 2019, 16:11

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что задержали мужчину народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина из-за российского подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры, комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец

Дословно: "14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке".

Детали: Алякин после переезда в Украину в 2013 году получил украинское гражданство. Однако в прокуратуре пояснили, что решение о вступлении его гражданства дважды отменяла миграционная служба.

Причиной стало то, что Алякин, при оформлении гражданства, внес якобы ложные сведения и поддельные документы.

Он обжаловал решение об отмене гражданства в суде, но 7 ноября 2019 года Шестой апелляционный административный суд апелляцию миграционной службы удовлетворил и в удовлетворении исковых требований Алякину отказал.

В прокуратуре сообщают, что в связи с этим 11 ноября 2019 года розыск Алякина восстановили, в результате чего его задержали.

Также отмечается, что экстрадиционную проверку Алякина проводит прокуратура Киева: "по результатам ее проверки будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче (РФ - УП)".

Прямая речь Максимец: "Прокуратура Киева должна сразу после поступления сообщения о задержании этого лица, обратиться в суд с ходатайством о применении в отношении него экстрадиционного ареста. Соответствующее ходатайство сейчас готовится".

Что было раньше:14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции.

Скороход связывает задержание с тем, что она голосовала против законопроекта об открытии рынка земли в первом чтении.

В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток.

Его адвокат Сергей Тарасюк рассказал "Украинской правде", что Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже - ему будут выбирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

Справка: В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Алякин есть в базе розыска Интерпола.

Предыстория:

  • Анна Скороход – член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. 31 октября она расплакалась в сессионном зале якобы из-за того, что на заседании ей отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.
  • Алексей Алякин был гражданином России, в 2013 году получил украинское гражданство, но в начале 2019 года это решение отменили.
  • Он – собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс", его связывают с российским олигархом Павлом Фуксом.
  • В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей.
  • В том же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию "Прогрес Буд", зарегистрированную в Борисполе.
  • В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации хищений из банка "Пушкино" порядка 10 млрд рублей.
  • 24 сентября 2015 года Алякина объявили в федеральный розыск по России, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
  • 9 июня 2018 года Алякина задержали сотрудники Службы безопасности Украины по запросу компетентных органов РФ, он находился под экстрадиционным арестом в СИЗО, но в ноябре 2018 года по состоянию здоровья меру пресечения изменили на домашний арест.
  • Экстрадиционный арест мог длится до 15 сентября 2019 года.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаГенпрокуратураскандалВерховная Рада
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