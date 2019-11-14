КС решил, законная ли инициатива Зеленского о народовластии

Конституционный Суд признал законопроект о законодательной инициативе народа соответствующим Конституции, но посоветовал конкретизировать положение о законодательной инициативе народа.

Источник: Конституционный Суд

Дословно: "Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины".

Детали: В то же время КС сообщил, что внесенные изменения могут "при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина".

Речь идет о положении "право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу".

В суде отметили, что оно нуждается в конкретизации, поскольку понятие "народ" в Основном Законе включает "граждан Украины всех национальностей": "В соответствии с частью второй статьи 5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без определения в Конституции Украины соответствующего количества граждан Украины, имеющих право голоса...".

Напомним: