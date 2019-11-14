КС решил, законная ли инициатива Зеленского о народовластии

2590 просмотров
Четверг, 14 ноября 2019, 18:57

Конституционный Суд признал законопроект о законодательной инициативе народа соответствующим Конституции, но посоветовал конкретизировать положение о законодательной инициативе народа.

Источник: Конституционный Суд

Дословно: "Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины".

Детали: В то же время КС сообщил, что внесенные изменения могут "при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина".

Речь идет о положении "право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу".

В суде отметили, что оно нуждается в конкретизации, поскольку понятие "народ" в Основном Законе включает "граждан Украины всех национальностей": "В соответствии с частью второй статьи 5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без определения в Конституции Украины соответствующего количества граждан Украины, имеющих право голоса...".

Напомним:

  • В предвыборной программе Владимир Зеленский обещал закон "О народовластии".
  • 29 августа Зеленский подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. В нем предусмотрены изменения в Конституцию.
  • Сейчас право законодательной инициативы принадлежит президенту, Кабинету министров, народным депутатам. Зеленский предлагает добавить в этот перечень "народ".
  • 3 сентября парламент направил законопроект в Конституционный суд.
  • Среди ключевых направлений развития народовластия, которые "Слуга народа" предложит на рассмотрение парламента, всеукраинский и местный референдумы, законодательная инициатива и электронные петиции, "отзыв" должностных лиц, народное вето на решения должностных лиц.
  • Также, по словам первого зампреда Верховной Рады Руслана Стефанчука, его фракция будет внедрять "формулировку повестки дня", когда народ на местном или общенациональном уровне определяет, что "приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы себе думаете".

Украинская правда
Темы: КС законодательство Конституция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Съезд судей Украины: тест на независимость 1 ноября 2019, 13:00
На Всеукраинском съезде избрали одну из трех судей КС 29 октября 2019, 23:42
Конституционный Суд Украины: когда ждать изменений? 29 октября 2019, 11:00
Все новости
Главные новости
Помощник Зеленского встречался в Киеве с экс-советником Трампа
Дело MH17: обнародован новый разговор боевиков, который доказывает причастность РФ
Адвокат рассказал подробности задержания мужа нарда Скороход
Арахамия планирует выгнать Скороход из фракции "Слуга народа"
Все новости
Фото

Что будет, когда позволить детям рисовать в школе на стенах

социум

Почему женщинам нужно в 2-3 раза больше туалетных кабинок, чем мужчинам

школа

История успешной мариупольской школы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів