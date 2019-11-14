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КС решил, законная ли инициатива Зеленского о народовластии

Четверг, 14 ноября 2019, 17:57

Конституционный Суд признал законопроект о законодательной инициативе народа соответствующим Конституции, но посоветовал конкретизировать положение о законодательной инициативе народа.

Источник: Конституционный Суд

Дословно: "Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины".

Детали: В то же время КС сообщил, что внесенные изменения могут "при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина".

Речь идет о положении "право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу".

В суде отметили, что оно нуждается в конкретизации, поскольку понятие "народ" в Основном Законе включает "граждан Украины всех национальностей": "В соответствии с частью второй статьи 5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без определения в Конституции Украины соответствующего количества граждан Украины, имеющих право голоса...".

Напомним:

  • В предвыборной программе Владимир Зеленский обещал закон "О народовластии".
  • 29 августа Зеленский подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. В нем предусмотрены изменения в Конституцию.
  • Сейчас право законодательной инициативы принадлежит президенту, Кабинету министров, народным депутатам. Зеленский предлагает добавить в этот перечень "народ".
  • 3 сентября парламент направил законопроект в Конституционный суд.
  • Среди ключевых направлений развития народовластия, которые "Слуга народа" предложит на рассмотрение парламента, всеукраинский и местный референдумы, законодательная инициатива и электронные петиции, "отзыв" должностных лиц, народное вето на решения должностных лиц.
  • Также, по словам первого зампреда Верховной Рады Руслана Стефанчука, его фракция будет внедрять "формулировку повестки дня", когда народ на местном или общенациональном уровне определяет, что "приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы себе думаете".

Украинская правда
Темы: КСзаконодательствоКонституция
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