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Центризбирком пустил Вятровича в Раду

Четверг, 14 ноября 2019, 18:48

Центральная избирательная комиссия признала и зарегистрировала народным депутатом члена партии "Европейская Солидарность" Владимира Вятровича.

Источник: ЦИК

Дословно: "Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах, Вятровича Владимира, 1977 года, проживает в пгт Ворзель города Ирпень Киевской области, члена политической партии "Европейская Солидарность", включенного в избирательный список партии под №25".

Детали: ЦИК также отменила регистрацию Натальи Бойко в связи с ее заявлением об отказе от баллотирования.

В избирательном списке "Европейской Солидарности" Бойко шла под №24.

Предыстория:

  • Депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.
  • В то же время она отметила, что остается членом команды партии, ведь "нужные для страны дела можно делать без мандата народного депутата".
  • 12 ноября Вятрович в Facebook написал: "Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир". И поблагодарил Бойко за решение не идти в парламент.

Читайте также интервью УП с Вятровичем: "Для некоторых украинцев Майдан и война – это реалити-шоу, которое можно переключить на что-то спокойнее"

"Наша задача - чтобы совок НЕ воссоздался в будущих поколениях"

Украинская правда
Темы: ЦИКЕвропейская солидарность
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