Вместо Луценко в Раду заходит Вятрович

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Вторник, 12 ноября 2019, 20:20

Место народного депутата фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко в Верховной Раде займет Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Источник: Вятрович в Facebook

Дословно: "Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир".

Детали: 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата "Европейской солидарности" Ирины Луценко по ее заявлению. "За" проголосовали 275 нардепов.

Следующей в списке партии была Наталья Бойко, однако нардепом стала не она, а Вятрович.

Директор Института нацпамяти поблагодарил Бойко за ее решение не идти в парламент.

Что было ранее: Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

В то же время она отметила, что остается членом команды партии, ведь "нужные для страны дела можно делать и без мандата народного депутата".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Европейская солидарность


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