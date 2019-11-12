Вместо Луценко в Раду заходит Вятрович

Место народного депутата фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко в Верховной Раде займет экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Источник: Вятрович в Facebook

Дословно: "Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир".

Детали: 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата "Европейской солидарности" Ирины Луценко по ее заявлению. "За" проголосовали 275 нардепов.

Следующей в списке партии была Наталья Бойко, однако нардепом станет не она, а Вятрович.

Вятрович поблагодарил Бойко за ее решение не идти в парламент.

Что было ранее: Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

В то же время она отметила, что остается членом команды партии, ведь "нужные для страны дела можно делать и без мандата народного депутата".

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"Наша задача - чтобы совок не возродился в будущих поколениях"

Напомним: