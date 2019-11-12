Вместо Луценко в Раду заходит Вятрович
Место народного депутата фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко в Верховной Раде займет экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Источник: Вятрович в Facebook
Дословно: "Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир".
Детали: 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата "Европейской солидарности" Ирины Луценко по ее заявлению. "За" проголосовали 275 нардепов.
Следующей в списке партии была Наталья Бойко, однако нардепом станет не она, а Вятрович.
Вятрович поблагодарил Бойко за ее решение не идти в парламент.
Что было ранее: Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.
В то же время она отметила, что остается членом команды партии, ведь "нужные для страны дела можно делать и без мандата народного депутата".
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"Наша задача - чтобы совок не возродился в будущих поколениях"
Напомним:
- 23 мая в Ивано-Франковске открыли памятник главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.
- Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион заявили, что Шухевич виновен в "массовых убийствах".
- В содержании письма мэру Ивано-Франковска, в котором послы Польши и Израиля опротестовали открытие памятника, Вятрович увидел тезисы российской пропаганды против украинского освободительного движения.
- 4 октября Вятрович выразил мнение, что президент Владимир Зеленский проявляет себя как "малорос".