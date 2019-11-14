Встречи с Зеленским до "нормандского формата" не будет – Путин

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Четверг, 14 ноября 2019, 23:49

Президент России Владимир Путин исключил возможность встречи с президентом Владимиром Зеленским до встречи в "нормандском формате".

Источник: пресс-конференция Путина по итогам саммита BRICS в Бразилии

Прямая речь: "У меня с Назарбаевым очень близкие, дружеские отношения. Кстати, он долгое время, многие годы жил в Украине и хорошо знает эту страну. Относится к ней с большой симпатией. И все время мне транслирует свое отношение к Украине…

Он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастья не за морями, не за океаном, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход...

Но о встрече до нормандского формата речи не идет, поскольку мы договорились, что будем встречаться в нормандском формате.

Если уже будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт с ним есть…

Кроме нормандского формата, механизма нет, и ничего другого не предвидится".

Предыстория:

  • 13 ноября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу тет-а-тет в Казахстане. Зеленский дал согласие.
  • Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не против встречи с Зеленским, но без тщательной подготовки это не принесло бы большой пользы.
  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что из встреча в Казахстане маловероятна.

Украинская правда
Темы: Путин Зеленский Назарбаев


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