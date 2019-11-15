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"Ринат" просил разрешения поехать в оккупированный Донецк у помощника Путина – JIT

Пятница, 15 ноября 2019, 02:21
Ринат просил разрешения поехать в оккупированный Донецк у помощника Путина – JIT

Помощник президента РФ Владислав Сурков встречался с неким "Ринатом" летом 2014 года. Последний просил у него разрешения посетить оккупированный Донецк.

Источник: JIT, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря олигарха Рината Ахметова

Детали: Об этом стало известно из записи разговора Суркова с одним из "лидеров" так называемой ДНР Александром Бородаем, который обнародовала объединенная следственная группа (JIT).

В этом разговоре речь идет о том, что "Ринат" встречался в столице РФ со своим "бывшим патроном". Тот предложил "Ринату" "сесть за стол переговоров на стороне республики (так называемой ДНР)". На что последний отказался.

В этой же беседе Сурков сказал Бородаю, что не хотел встречаться с вероятно олигархом Ринатом Ахметовым.

Прямая речь Суркова: "Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане.

Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать (ехать в Донецк – УП). Сашка, у него плохие цели. Он будет разлагать вас только

Еще больше деталей: В этой же беседе помощник Путина сказал, что "Ринат" много говорил о мире и хорошо отзывался о Бородае, Ходаковском и Пургине ("руководители" так называемой ДНР – УП).

Лидер боевиков Бородай во время разговора рассказал, что он располагает информацией, что уровень потребления газа упал втрое на всех предприятиях "республики", "кроме ахметовских".

И сказал, что вроде бы предприятия Ахметова в Дружковке охраняют боевики Игоря Безлера и Александра Ходаковского (лидеров боевиков – УП).

Пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила, что они не комментируют телефонные разговоры третьих лиц. При этом она подчеркнула, что олигарх имел много встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, где призывал к решению вопроса Донбасса.

Прямая речь Тереховой: "Более того, он продолжает это делать и сейчас, потому что Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины. Господин Ахметов уверен – главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров".

Напомним:

  • Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала новую запись, сделанную в начале июля 2014 года, в которой неидентифицированный не местный боевик, разговаривает с боевиком, который называет себя "комендантом Макеевки".

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: АхметовДонбассРосcия
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