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Возле Петровского нашли уже 19 взрывоопасных предметов – ГСЧС

Пятница, 15 ноября 2019, 08:05

На линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области с начала разминирования обезврежено 19 взрывоопасных предметов.

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за 8 утра 15 ноября

Дословно: "С начала работ обследована территория площадью 2,27 га, обнаружено и обезврежено 19 единиц взрывоопасных предметов.

Продолжение обследования загрязненной территории запланировано на 9:00 15 ноября ".

Детали: Пиротехники ГСЧС работают возле населенных пунктов Петровское и Богдановка с 13 ноября.

По состоянию на 15:20 четверга, 14 ноября, пиротехнические расчеты обследовали территорию площадью 2,2 га и обезвредили 13 единиц взрывоопасных предметов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разведение силДонецкая областьДонбасс
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