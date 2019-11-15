Возле Петровского нашли уже 19 взрывоопасных предметов – ГСЧС
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Пятница, 15 ноября 2019, 09:05
На линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области с начала разминирования обезврежено 19 взрывоопасных предметов.
Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за 8 утра 15 ноября
Дословно: "С начала работ обследована территория площадью 2,27 га, обнаружено и обезврежено 19 единиц взрывоопасных предметов.
Продолжение обследования загрязненной территории запланировано на 9:00 15 ноября ".
Детали: Пиротехники ГСЧС работают возле населенных пунктов Петровское и Богдановка с 13 ноября.
По состоянию на 15:20 четверга, 14 ноября, пиротехнические расчеты обследовали территорию площадью 2,2 га и обезвредили 13 единиц взрывоопасных предметов.
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