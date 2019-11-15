Судьи ВС пожаловались на судебную реформу Зеленского в КС

Верховный суд заявляет о неконституционности повторной проверки на компетентность, доброчесность и профессиональную этику судей ВС из-за сокращения суда и обратился в Конституционный суд.

Источник: Facebook-страница ВС

Детали: ВС обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона о деятельности органов судейского управления, поданного президентом Владимиром Зеленским и принятого Верховной Радой.

Такое решение судьи ВС приняли 15 ноября во время заседания пленума.

Дословно: "Верховный суд наставивает на неконституционности повторной проверки на компетентность, доброчесность и профессиональную этику судей ВС из-за сокращения ВС. Также пленум ВС обращает внимание на неконституционность положений, которые уменьшают заработную плату судьям и определяют порядок дисциплинарной ответственности судей.

Кроме этого, неконституционными Верховный суд считает определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и порядок увольнения членов ВСП новым органом, не предусмотренным Конституцией".

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