Судьи ВС пожаловались на судебную реформу Зеленского в КС

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Пятница, 15 ноября 2019, 13:22

Верховный суд заявляет о неконституционности повторной проверки на компетентность, доброчесность и профессиональную этику судей ВС из-за сокращения суда и обратился в Конституционный суд.

Источник: Facebook-страница ВС

Детали: ВС обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона о деятельности органов судейского управления, поданного президентом Владимиром Зеленским и принятого Верховной Радой.

Такое решение судьи ВС приняли 15 ноября во время заседания пленума.

Дословно: "Верховный суд наставивает на неконституционности повторной проверки на компетентность, доброчесность и профессиональную этику судей ВС из-за сокращения ВС. Также пленум ВС обращает внимание на неконституционность положений, которые уменьшают заработную плату судьям и определяют порядок дисциплинарной ответственности судей.

Кроме этого, неконституционными Верховный суд считает определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и порядок увольнения членов ВСП новым органом, не предусмотренным Конституцией".

Предыстория:

  • 16 октября народные депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".
  • В документе говорится об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очищении власти" и "О Высшем совете правосудия".
  • Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.
  • Председатель Верховного суда Валентина Данишевская выступила против принятия законопроекта. По ее словам, 19,5 тысячи заключенных ожидают судебных решений, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе, а перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.
  • В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.
  • Послы написали письмо на имя председателей комитетов Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
  • Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.

Украинская правда
Темы: КС суд реформы


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