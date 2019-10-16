Рада два дня рассматривала судебную реформу Зеленского: решение принято

Народные депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.

Источник: заседание Верховной Рады 16 октября

Детали: За закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 236 депутатов.

Речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не голосовала за законопроект. Парламентарии отклонили ряд поправок, которые предлагали нардепы. В частности, предлагалось сохранить состав ВС в количестве 200 судей, а не 100.

"Против" голосовали фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Комитет Верховной Рады поддержал проект закона.

Что было раньше: Законопроект начали рассматривать 15 октября - Рада весь день рассматривала предлагаемые правки. Во вторник парламентарии рассмотрели 189 поправок из 330. Президентский проект закона продолжили рассматривать 16 октября.

16 октября нардепы сначала провалили, а потом таки поддержали поправку №195 Руслана Стефанчук, где речь шла об увольнении членов Высшего совета правосудия по согласованию не не менее 2 международных экспертов. Без этой поправки члены ВРП должны были увольнять себя самостоятельно.

15 октября председатель Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта. По ее словам, 19,5 заключенных ожидают судебных решений, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе, а перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

Напомним: