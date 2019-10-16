Рада два дня рассматривала судебную реформу Зеленского: решение принято
Народные депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.
Источник: заседание Верховной Рады 16 октября
Детали: За закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 236 депутатов.
Речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".
Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.
Ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не голосовала за законопроект. Парламентарии отклонили ряд поправок, которые предлагали нардепы. В частности, предлагалось сохранить состав ВС в количестве 200 судей, а не 100.
"Против" голосовали фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Комитет Верховной Рады поддержал проект закона.
Что было раньше: Законопроект начали рассматривать 15 октября - Рада весь день рассматривала предлагаемые правки. Во вторник парламентарии рассмотрели 189 поправок из 330. Президентский проект закона продолжили рассматривать 16 октября.
16 октября нардепы сначала провалили, а потом таки поддержали поправку №195 Руслана Стефанчук, где речь шла об увольнении членов Высшего совета правосудия по согласованию не не менее 2 международных экспертов. Без этой поправки члены ВРП должны были увольнять себя самостоятельно.
15 октября председатель Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта. По ее словам, 19,5 заключенных ожидают судебных решений, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе, а перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.
Напомним:
- В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.
- Послы написали письмо на имя председателей комитетов Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
- Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.
- Данишевская ранее жаловалась, что не может пообщаться с президентом Владимиром Зеленским относительно его политики по отношению к Верховному суду.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua