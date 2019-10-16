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Рада два дня рассматривала судебную реформу Зеленского: решение принято

Среда, 16 октября 2019, 13:17
Рада два дня рассматривала судебную реформу Зеленского: решение принято

Народные депутаты приняли во втором чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.

Источник: заседание Верховной Рады 16 октября

Детали: За закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 236 депутатов. При этом за решение проголосовали 219 нардепов от "Слуги народа" и 17 внефракционных.

"Против" голосовали фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В документе речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

 
Результаты голосования

Комитет Верховной Рады поддержал проект закона. Парламентарии отклонили ряд поправок, которые предлагали нардепы. В частности, предлагалось сохранить состав ВС в количестве 200 судей, а не 100.

Законом также уменьшается оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 105,7 тыс. грн). Также сокращается состав ВККС с 16 до 12 членов, в ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Кроме того кандидаты в ВККС должны подавать "заявление о проведении проверки, определенной законом "Об очистке власти".

Членов ВККС будут выбирать по результатам конкурса (конкурсная комиссия - 3 представителя Совета судей и 3 международных эксперта). Высший совет правосудия имеет 90 дней, чтобы сформировать новый состав ВККС по результатам конкурса, а также утвердить состав комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Комиссия добродетели и этики должна состоять из 3 представителей ВСП и 3 международных экспертов. Комиссия за 30 дней должна проверить членов ВСП.

Почти все нормы закона вступят в силу со следующего дня после официального опубликования. В день вступления в силу закона прекращаются полномочия членов ВККС.

Что было раньше: Законопроект начали рассматривать 15 октября - Рада весь день рассматривала предлагаемые правки. Во вторник парламентарии рассмотрели 189 поправок из 330. Президентский проект закона продолжили рассматривать 16 октября.

16 октября нардепы сначала провалили, а потом таки поддержали поправку №195 Руслана Стефанчук, где речь шла об увольнении членов Высшего совета правосудия по согласованию не не менее 2 международных экспертов. Без этой поправки члены ВРП должны были увольнять себя самостоятельно.

15 октября председатель Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта. По ее словам, 19,5 заключенных ожидают судебных решений, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе, а перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

Напомним:

  • В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.
  • Послы написали письмо на имя председателей комитетов Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
  • Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.
  • Данишевская ранее жаловалась, что не может пообщаться с президентом Владимиром Зеленским относительно его политики по отношению к Верховному суду.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная РадаВСПЗеленскийзаконодательство
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