Верещук больше не хочет представлять Кабмин в Раде
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.
Источник: комментарий Верещук в кулуарах парламента, "Укринформ", "Украинская правда"
Прямая речь: "Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров в парламенте, поскольку мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались.
Я считаю, что мы имеем различные подходы к коммуникаций между Кабмином и парламентом. Я считаю, что нам надо было более профессионально работать с депутатами, учитывать их мнение.
Тем не менее, я понимаю, что и Кабмин имеет свою позицию. И те методы и формы коммуникации, которые предлагала я, на сегодня не эффективны. Я уважаю позицию Кабмина, но оставляю за собой право также иметь и свою".
Детали: Верещук отметила, что ее "никто не уговаривал" остаться на должности представителя правительства в парламенте.
"Мы разговаривали, это был диалог – и мы сошлись на том, что лучше я напишу заявление", – добавила она.
Верещук также раскритиковала решение фракции об исключении Анны Скороход.
"Я не знаю, исключили ли ее. Было голосование поднятием рук, была счетная комиссия – но окончательное решение не принято. Мы не знаем, какое количество людей проголосовало за – от общего количества или от присутствующих. Надо разбираться", – отметила она.
"Я буду настаивать на том, чтобы такие голосования носили юридический, правовой характер. Если мы о чем-то голосуем – а речь идет о судьбе человека... Впервые мы голосуем за исключение из фракции человека, который голосовал – не голосовал – в разрез с фракцией. Но голосовал и присутствовал, и, в принципе, выполнял все возложенные на него обязанности", – заявила Верещук.
Она отметила: "Мы не голосовали, например, когда это касалось кнопкодавов, но голосуем, когда это касается человека, который голосовал против либо по-другому видит себя во фракции".
"Я хочу видеть положение, по которому мы сможем такие критерии оценить, – и я тогда буду понимать, как будут оцениваться мои выступления, мое поведение или мои действия в той или иной степени. Потому что сегодня они, а завтра я – я это прекрасно понимаю", – заявила Верещук.
Предыстория:
- Ранее ходили слухи, что Верещук может лишиться должности представителя Кабмина в Верховной Раде из-за отказа поддержать законопроект о рынке земли.
- 15 ноября фракция "Слуга народа" исключила из своего состава Анну Скороход и Антона Полякова.
- Кабинет министров назначил Ирину Верещук представителем правительства в Верховной Раде 4 сентября 2019 года.