Верещук больше не хочет представлять Кабмин в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Источник: комментарий Верещук в кулуарах парламента, "Укринформ", "Украинская правда"

Прямая речь: "Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров в парламенте, поскольку мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались.

Я считаю, что мы имеем различные подходы к коммуникаций между Кабмином и парламентом. Я считаю, что нам надо было более профессионально работать с депутатами, учитывать их мнение.

Тем не менее, я понимаю, что и Кабмин имеет свою позицию. И те методы и формы коммуникации, которые предлагала я, на сегодня не эффективны. Я уважаю позицию Кабмина, но оставляю за собой право также иметь и свою".

Детали: Верещук отметила, что ее "никто не уговаривал" остаться на должности представителя правительства в парламенте.

"Мы разговаривали, это был диалог – и мы сошлись на том, что лучше я напишу заявление", – добавила она.

Верещук также раскритиковала решение фракции об исключении Анны Скороход.

"Я не знаю, исключили ли ее. Было голосование поднятием рук, была счетная комиссия – но окончательное решение не принято. Мы не знаем, какое количество людей проголосовало за – от общего количества или от присутствующих. Надо разбираться", – отметила она.

"Я буду настаивать на том, чтобы такие голосования носили юридический, правовой характер. Если мы о чем-то голосуем – а речь идет о судьбе человека... Впервые мы голосуем за исключение из фракции человека, который голосовал – не голосовал – в разрез с фракцией. Но голосовал и присутствовал, и, в принципе, выполнял все возложенные на него обязанности", – заявила Верещук.

Она отметила: "Мы не голосовали, например, когда это касалось кнопкодавов, но голосуем, когда это касается человека, который голосовал против либо по-другому видит себя во фракции".

"Я хочу видеть положение, по которому мы сможем такие критерии оценить, – и я тогда буду понимать, как будут оцениваться мои выступления, мое поведение или мои действия в той или иной степени. Потому что сегодня они, а завтра я – я это прекрасно понимаю", – заявила Верещук.

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