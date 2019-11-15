Верещук больше не хочет представлять Кабмин в Раде

Нардеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укринформ" из кулуаров парламента

Прямая речь: "Я написала заявление на сложение полномочий представителя Кабмина в парламенте. Это моя инициатива, я считаю, что мы имеем разное виденье в подходах касательно коммуникации между Кабмином и парламентом".

Детали: Верещук пояснила, что упомянутые ею различия касаются качества работы правительства с депутатами в парламенте.

Она говорит, что Кабинет министров не всегда слышит мнению депутатов.

Также Верещук признала, что те формы коммуникации между ветвями власти, которые она предлагала, оказались неэффективными.