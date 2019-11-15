"Слуга народа" исключила Скороход и Полякова из фракции

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Пятница, 15 ноября 2019, 10:27

Из фракции "Слуга народа" исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

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Темы: Слуга народа Верховная Рада


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