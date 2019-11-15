"Слуга народа" исключила Скороход и Полякова из фракции
15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.
Источник: Telegram-канал нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, информированный источник "Украинской правды
Дословно: "Исключили Полякова и Скороход. Проголосовало большинство за НЕ исключения 2 кнопкодавов".
Детали: По словам собеседника УП, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов.
Также на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством, на одном из заседаний ссорился с главой офиса президента Андреем Богданом, который упрекал его в том, что депутат позволяет себе пропускать заседания.
Скороход попала в Раду после победы на округе № 93. Субъект выдвижения - "Слуга народа". Поляков также попал в парламент по мажоритарке - выиграл выборы в округе № 206.
Что было раньше: 14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции.
Скороход связывает задержание с тем, что она голосовала против законопроекта об открытии рынка земли в первом чтении.
В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.
Читайте также: "Плакучая Анна". Кто такая Скороход, которую хотят исключить из "Слуги народа"
Предыстория:
- Анна Скороход – член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. 31 октября она расплакалась в сессионном зале якобы из-за того, что на заседании ей отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.
- Поляков – член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.