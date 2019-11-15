"Слуга народа" исключила Скороход и Полякова из фракции

15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Источник: Telegram-канал нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, информированный источник "Украинской правды

Дословно: "Исключили Полякова и Скороход. Проголосовало большинство за НЕ исключения 2 кнопкодавов".

Анна Скороход

Детали: По словам собеседника УП, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов.

Также на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством, на одном из заседаний ссорился с главой офиса президента Андреем Богданом, который упрекал его в том, что депутат позволяет себе пропускать заседания.

Скороход попала в Раду после победы на округе № 93. Субъект выдвижения - "Слуга народа". Поляков также попал в парламент по мажоритарке - выиграл выборы в округе № 206.

Антон Поляков

Что было раньше: 14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции.

Скороход связывает задержание с тем, что она голосовала против законопроекта об открытии рынка земли в первом чтении.

В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.

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