Скороход заявила, что "слуги" получают "зарплаты" в конвертах

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Пятница, 15 ноября 2019, 13:41

В ответ на обвинения главы фракции Давида Арахамии исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тысяч в конвертах.

Источник: заявление Скороход в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь: "Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по $3000. Тут зарплаты по $5000 в конвертах. А вы говорите по 3000 за решение в комитете.

Вы сами видели и зафиксированы были случаи передачи конвертов и всего остального. Вы сами всё это знаете".

Детали: Так Скороход ответила комментируя  обвинения главы фракции Давида Арахамии в том, что она якобы предлагала нардепам взятки.

Что было раньше: 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход.

Перед этим Скороход заявила, что  власть задержала ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции.

В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.

Читайте также: "Плакучая Анна". Кто такая Скороход, которую хотят исключить из "Слуги народа"

Темы: Слуга народа Верховная Рада


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