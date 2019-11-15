Криклий похвастался, что выполнил задание Зеленского

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Пятница, 15 ноября 2019, 14:06

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что выполнил задание президента – 15 ноября работы по обустройству КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом завершили.

Источник: пост Криклия в Facebook

Прямая речь: "Мы не останавливаем наш турборежим строительства, а только набираем обороты. Сегодня начали свою работу КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Господин президент, господин премьер-министр, задача выполнена". 

 
Фото с Facebook Криклия 

Детали: Криклий напомнил, что об этих проектах начинали говорить еще в 2017 году, но до этого ничего не сделали.

По словам министра, 15 конструкций на КПВВ "Чонгар" построили "в рекордные сроки – два месяца".

Сейчас КПВВ имеют автономные системы электроснабжения и водоотведения, а в сервисных зонах завершаются работы по благоустройству. 

 
Фото с Facebook Криклия 

Криклий отметил, что это был "экстремальный челлендж" и поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта.

Ирина Балачук, УП
Темы: Кабинет министров Крым граница


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