В "Слуге народа" разработают кодекс: как наказывать за проступки

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук говорит, что во фракции появится этический кодекс, который будет регламентировать поведение нардепов.

Источник: Верещук в комментарии журналистам в кулуарах парламента, которую цитирует Liga.net

Прямая речь: "Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции".

Детали: Глава фракции Давид Арахамия также подтвердил намерение разработать для нардепов кодекс поведения. По его словам, документ должен быть готов ко вторнику. При этом несколько раз подчеркнул, что "за инакомыслие никого и никогда во фракции наказывать не будут".

Что было ранее: 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Анну Скороход.

Перед этим Скороход заявила, что власть задержала ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции.

В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп".

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