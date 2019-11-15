При взрывах на базе Балаклеи ранены 4 военных – Генштаб

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Пятница, 15 ноября 2019, 16:15

В результате взрывов при утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы у Балаклее Харьковской области ранения получили четверо военных.

Источник: Генеральный штаб в Facebook

Дословно: "15 ноября 2019 в 15:20, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, в медицинские учреждения были оперативно доставлены четверо военнослужащих ВС Украины".

Детали: Отмечается, что раненым военным оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь.

Отдельно подчеркивается, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает, и что хранилища боеприпасов - в безопасности.

Что было ранее: Министерство обороны сообщило, что ситуация на территории центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами под Балаклеей Харьковской области контролируема и безопасна. По данным военных, на технической территории утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов.

В пятницу появилась информация об одиночных взрывах на складах хранения боеприпасов недалеко от города Балаклея Харьковской области.

Украинская правда
Темы: Минобороны


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