В результате взрывов при утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы у Балаклее Харьковской области погибли двое саперов и получили ранения четверо военных.

Источник: Генеральный штаб в Facebook

Дословно: "По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью"

Детали: Четверо военнослужащих ВС Украины находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Отдельно подчеркивается, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает, и что хранилища боеприпасов - в безопасности.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук распорядился срочно провести проверку по факту взрывов на военных складах в Балаклее, где погибли военные.

Прямая речь: "Сочувствие семьям двух погибших военнослужащих в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее.

По фактам этой трагедии поручаю срочно начать проверку".

Что было ранее: Министерство обороны сообщило, что ситуация на территории центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами под Балаклеей Харьковской области контролируема и безопасна. По данным военных, на технической территории утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов.

В пятницу появилась информация об одиночных взрывах на складах хранения боеприпасов недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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