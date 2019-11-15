Подозреваемого по делу пыток в "Свитанке" отправили под домашний арест

Малиновский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест сотрудника охранной фирмы "Центр", которого подозревают в пытках воспитанников "Центра социально-психологической реабилитации детей", известного как "Свитанок".

Источник: местное издание "Думская"

Детали: Охраннику инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 ст. 28, частью 1 ст. 127 УК Украины ("совершение преступление по предварительному сговору группой лиц", "пытки"). Остальных участников группы устанавливает следствие.

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