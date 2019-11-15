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Подозреваемого по делу пыток в "Свитанке" отправили под домашний арест

Пятница, 15 ноября 2019, 15:54

Малиновский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест сотрудника охранной фирмы "Центр", которого подозревают в пытках воспитанников "Центра социально-психологической реабилитации детей", известного как "Свитанок".

Источник: местное издание "Думская"

Детали: Охраннику инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 ст. 28, частью 1 ст. 127 УК Украины ("совершение преступление по предварительному сговору группой лиц", "пытки"). Остальных участников группы устанавливает следствие.

Знать больше: Побои, изолятор, психушка. Бывшая воспитанница рассказала об издевательствах над детьми в "Свитанке"

Предыстория:

  • 1 ноября полиция Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по фактам пыток и других нарушений прав детей в коммунальном учреждении "Центр социально-психологической реабилитации детей" службы по делам детей Одесской ОГА.
  • Ранее правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов сообщали об издевательствах над детьми в приюте: якобы в "Свитанке" забирали у детей личные вещи и мобильные телефоны, не предоставляли необходимую медицинскую помощь, обстригали волосы.
  • Более того, воспитатели якобы вызывали частную охрану, а та пытала детей: била, обливала холодной водой, била электрошокером, заставляла жевать табак и использованный презерватив.

Украинская правда
Темы: дети
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