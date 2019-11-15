Фракция Порошенко пожаловалась на госизмену "слуг народа" в СБУ и ГБР

Депутаты фракции "Европейская солидарность" обратились в Службу безопасности и Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовные производства против двух депутатов "Слуги народа" Максима Ткаченко и Евгения Шевченко за высказывания, якобы угрожающие национальной безопасности Украины.

Источник: депутатский запрос на сайте фракции "Евросолидарность"

Текст запроса: "Просим дать правовую оценку публичным действиям народных депутатов Максима Ткаченко и Евгения Шевченко; возбудить уголовные производства и предпринять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния".

Детали: Нардепы считают, что Шевченко в российском телешоу, обвинив украинских националистов в продолжении войны на Донбассе, совершил государственную измену и угрожает национальной безопасности Украины.

Ткаченко, в свою очередь, заявив о возможности сотрудничества с оккупантами после деоккупации украинской земли, фактически призвал признать боевиков.

Предыстория: