Фракция Порошенко пожаловалась на госизмену "слуг народа" в СБУ и ГБР
Депутаты фракции "Европейская солидарность" обратились в Службу безопасности и Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовные производства против двух депутатов "Слуги народа" Максима Ткаченко и Евгения Шевченко за высказывания, якобы угрожающие национальной безопасности Украины.
Источник: депутатский запрос на сайте фракции "Евросолидарность"
Текст запроса: "Просим дать правовую оценку публичным действиям народных депутатов Максима Ткаченко и Евгения Шевченко; возбудить уголовные производства и предпринять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния".
Детали: Нардепы считают, что Шевченко в российском телешоу, обвинив украинских националистов в продолжении войны на Донбассе, совершил государственную измену и угрожает национальной безопасности Украины.
Ткаченко, в свою очередь, заявив о возможности сотрудничества с оккупантами после деоккупации украинской земли, фактически призвал признать боевиков.
Предыстория:
- Максим Ткаченко в комментарии изданию Донбасс.Реалии заявил: "Мне кажется, что и на той стороне (в ОРДЛО – ред.) есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (в Украину – ред.), но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти".
- 23 октября Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал: "Ситуация, которая сложилась в обществе относительно формулы Штайнмайера, была вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в общей сложности их политика заключается во вражде, в войне".
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