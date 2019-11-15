Фракция Порошенко пожаловалась на госизмену "слуг народа" в СБУ и ГБР

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Пятница, 15 ноября 2019, 18:34

Депутаты фракции "Европейская солидарность" обратились в Службу безопасности и Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовные производства против двух депутатов "Слуги народа" Максима Ткаченко и Евгения Шевченко за высказывания, якобы угрожающие национальной безопасности Украины.

Источник: депутатский запрос на сайте фракции "Евросолидарность"

Текст запроса: "Просим дать правовую оценку публичным действиям народных депутатов Максима Ткаченко и Евгения Шевченко; возбудить уголовные производства и предпринять меры с целью обеспечения неотвратимости наказания за соответствующие преступные деяния".

Детали: Нардепы считают, что Шевченко в российском телешоу, обвинив украинских националистов в продолжении войны на Донбассе, совершил государственную измену и угрожает национальной безопасности Украины.

Ткаченко, в свою очередь, заявив о возможности сотрудничества с оккупантами после деоккупации украинской земли, фактически призвал признать боевиков.

Предыстория:

  • Максим Ткаченко в комментарии изданию Донбасс.Реалии заявил: "Мне кажется, что и на той стороне (в ОРДЛО – ред.) есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (в Украину – ред.), но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти".
  • 23 октября Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал: "Ситуация, которая сложилась в обществе относительно формулы Штайнмайера, была вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в общей сложности их политика заключается во вражде, в войне".

Украинская правда
Темы: Европейская солидарность Слуга народа СБУ ГБР


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