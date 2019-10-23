"Слуга народа" на российском ТВ рассказал о "плохих националистах" в Украине
Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал, какие плохие в Украине националисты.
Источник: видео передачи "1 канала" в YouTube, пост нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса в Facebook
Прямая речь Шевченко: "Наша фракция вместе с президентом на выборах отстаивали позицию, чтобы конфликт на Донбассе и в целом в Украине был решен мирным путем. И сейчас мы все для этого делаем.
Та ситуация, которая сложилась в обществе по формуле Штайнмайера, она была вброшена в общество радикально настроенными националистами, в которых в целом их политика заключается во вражде, в войне.
Мы сейчас сделали паузу. Думаю, что правоохранители разберутся, кто это сделал, откуда растут ноги и кому это выгодно".
Детали: Депутат давал комментарии пропагандистам по видеосвязи.
Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, Шевченко даже сам хвастался выступлением на российском ТВ на своей странице в Facebook.
Но вскоре после нелицеприятных комментариев от коллег по фракции и пользователей соцсети, свой пост удалил.
Почему это важно: Российские СМИ неоднократно ловили на распространении фейков об Украине и искажении фактов. В частности, пропагандистские каналы часто распространяют информацию о том, что в Украине руководят "радикальные националисты". Участвуя в подобных шоу и делая заявления о националистах, нардеп подыграл российской пропаганде.
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Предыстория:
- Украинские чиновники и журналисты избегают участия в подобных шоу пропагандистов. Экс-вице-спикер ВР Ирина Геращенко неоднократно подчеркивала, что не дает комментариев российским СМИ.
- Российские каналы, чтобы привлечь украинских "экспертов" и создать якобы картинку "объективности" на своих шоу, даже предлагают деньги за комментарии.
- В частности, в ноябре 2018 года кремлевские пропагандисты пытались нанять на работу "экспертом" редактора "Европейской правды".
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" 12 июля совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против анонсированного телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
- Активисты даже анонсировали акцию протеста против телемоста с российскими пропагандистами под зданием телеканала NewsOne.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.