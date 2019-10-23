"Слуга народа" на российском ТВ рассказал о "плохих националистах" в Украине

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал, какие плохие в Украине националисты.

Источник: видео передачи "1 канала" в YouTube, пост нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса в Facebook

Прямая речь Шевченко: "Наша фракция вместе с президентом на выборах отстаивали позицию, чтобы конфликт на Донбассе и в целом в Украине был решен мирным путем. И сейчас мы все для этого делаем.

Та ситуация, которая сложилась в обществе по формуле Штайнмайера, она была вброшена в общество радикально настроенными националистами, в которых в целом их политика заключается во вражде, в войне.

Мы сейчас сделали паузу. Думаю, что правоохранители разберутся, кто это сделал, откуда растут ноги и кому это выгодно".

Детали: Депутат давал комментарии пропагандистам по видеосвязи.

Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, Шевченко даже сам хвастался выступлением на российском ТВ на своей странице в Facebook.

Но вскоре после нелицеприятных комментариев от коллег по фракции и пользователей соцсети, свой пост удалил.

Почему это важно: Российские СМИ неоднократно ловили на распространении фейков об Украине и искажении фактов. В частности, пропагандистские каналы часто распространяют информацию о том, что в Украине руководят "радикальные националисты". Участвуя в подобных шоу и делая заявления о националистах, нардеп подыграл российской пропаганде.